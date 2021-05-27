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MotoGP Haberler

Pramac, Ducati ile olan kontratını 2024'ün sonuna kadar uzattı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Pramac MotoGP ekibi, Ducati ile olan anlaşmasını üç yıl daha uzattı ve böylelikle 2024'ün sonuna İtalyan üretici ile çalışacaklar.

Pramac, Ducati ile olan kontratını 2024'ün sonuna kadar uzattı

Pramac, 2005 yılında Ducati'nin müşteri ekibi haline geldi ve son yıllarda taraflar arasındaki işbirliği giderek arttı. Şu anda Pramac, Ducati'nin genç sürücü takımı olmuş durumda.

Jack Miller ve Francesco Bagnaia, ana takıma yükselen son Ducati sürücüleri oldular ve bundan önce de Andrea Iannone ve Danilo Petrucci burada yarıştıktan sonra ana takıma geçmişti.

Şu anda Pramac takımı adına doğrudan fabrika ekibiyle anlaşması olan Johann Zarco ve Jorge Martin ikilisi yarışıyor. 

Bugün yapılan açıklamaya göre Ducati, en az 2024 sonuna kadar Pramac'a tam fabrika destekli iki motosiklet vermeyi sürdürecek.

Pramac'ın sahibi Paolo Campinoti, bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix'si öncesinde, "Ducati ile son yıllarda yaptığımız çalışmalar ve elde ettiğimiz sonuçlardan dolayı gurur duyuyoruz, önümüzdeki üç yıl boyunca bu harika maceraya devam edeceğimiz için de mutluyuz."

"Ducati ile çok özel bir ilişki kurduk, birlikte inanılmaz hedeflere ulaştık ve en en iyileri henüz gelmedi." dedi.

Ducati Sportif Direktörü Paolo Ciabatti ise  “Önümüzdeki üç MotoGP sezonu için Pramac Racing ile ortaklığımızı yenileyeceğimizi açıklamak bizim için gerçekten büyük bir zevk." dedi.

Pramac bu yıla oldukça iyi başladı ve ilk beş yarışta pek çok podyum elde etti. Zarco, beş yarışın üçünde podyuma çıkarken, Jorge Martin de Doha GP'de üçüncü oldu.

Zarco şu anda şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 12 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Pramac yeni sezonda Martin ile yarışmaya devam edecek ve yakın zamanda Zarco'nun kontratının da uzatılacağı açıklandı.

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Miller: ''2021 motosikletimiz, şu ana kadarki en iyi Ducati''

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Miller: ''2021 motosikletimiz, şu ana kadarki en iyi Ducati''
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Pramac Racing
Editör Lewis Duncan

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