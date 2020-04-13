Pramac Ducati, Iannone'nin dönüşüne açık

Şu anda 18 aylık bir doping yasağı bulunan Aprilia sürücüsü Iannone, 2015'te Ducati fabrika takımına terfi etmeden önce 2013 ve 2014'te Pramac Ducati'nin bir parçasıydı.

2016 yılında Desmosedici ile Avusturya Grand Prix'sini kazandı, ancak Andrea Dovizioso'ya karşı verdiği mücadeleyi kaybetti ve 2017'de koltuğunu Jorge Lorenzo'ya kaptırdı.

Iannone daha sonra Suzuki'ye geçti ve iki yıllık macerasının ardından buradaki koltuğunu da Joan Mir'e kaptırdı ve 2019'da Aprilia'ya geçti.

Pramac, Iannone ayrıldığından beri büyük oranda genç sürücüleri geliştirmeye odaklandı ve şu anda takımda Jack Miller ile Francesco Bagnaia gibi iki genç isim yer alıyor.

Ancak Guidotti, Sky İtalya'ya verdiği demeçte Andrea Iannone'nin kendileri için bir seçenek olduğunu belirtti.

Guidotti, "Aramızda çok güçlü bir duygusal bağ var, çünkü birlikte iki yoğun yıl geçirdik. Kim bilir, belki fırsat tekrar ortaya çıkarsa bunu kesin olarak tartışırız."

"Onunla, diğerlerinden farklı olarak yaptığımız çalışmaların faydalarını elde etmediğimiz açık. Çünkü bizimle birlikte olduğu iki yılda çok zor bir teknik durum içerisindeydik. Ducati bugün olduğu kadar rekabetçi değildi.

"Andrea ile bu süreci tamamlamak güzel olurdu. Kendi yoluna gitti, ama bağımız devam ediyor."

"Biz esas olarak gençlere odaklandık, Iannone dönerse 30'lu yaşlarında olacak. Ama onu seviyoruz. Eğer biz bir sürücü arıyorsak ve o da motosiklet arıyorsa, bunu yapabiliriz." dedi.

Guidotto, İtalyan sürücünün aldığı doping cezasına rağmen Aprilia'nın kendisini bırakacağını düşünmüyor.

Guidotti, "Şu anda bulunduğu yerde mutlu olduğunu düşünüyorum. Aprilia ona ihtiyacı olduğunu fark etti. Onun güçlü ve hızlı bir sürücü olduğunu fark etti. Gitmesine izin vereceğini sanmıyorum." dedi.