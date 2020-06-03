MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Canceled
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
98 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
113 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
Biletler
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
133 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
147 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
162 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
176 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Pramac Ducati, 2021'de Jorge Martin'le yarışmaya hazırlanıyor

paylaşım
yorumlar
Pramac Ducati, 2021'de Jorge Martin'le yarışmaya hazırlanıyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Haz 2020 18:52

Motorsport.com, Pramac Ducati'nin 2021 yılı için Jack Miller'ın yerine Jorge Martin'i getireceğini öğrendi.

Ducati geçtiğimiz hafta Miller'ın, 2021 yılında fabrika takımı için yarışacağını açıkladı ve Danilo Perucci de İtalyan ekipten ayrıldığını doğruladı.

Mevcut KTM Moto2 sürücüsü ve 2018 Moto3 şampiyonu Martin, Moto2 sürücüsü Enea Bastianini ile birlikte Miller'dan boşalan Pramac koltuğu için favori konumunda yer alıyordu.

Bununla birlikte Motorsport.com, Ducati ve Martin arasında anlaşma yapıldığını öğrendi.

Martin, Gresini Honda ile şampiyonluğa ulaştığı Moto3 sezonunun ardından geçen yıl Moto2'ye Ajo KTM ile katıldı ve pek de iyi olmayan KTM şasisiyle zor bir yıl geçirdi.

2020 için Ajo KTM ile birlikte yarışmaya devam edecek ve Katar'daki ilk yarışta pek de iyi bir performans sergileyemedi.

2018 Moto2 şampiyonu Bagnaia ise 2021'de Pramac'la üçüncü yılını geçirecek.

Ducati henüz fabrika takımı kadrosunu tamamlamadı. Fakat Andrea Dovizioso'nun, kontrat görüşmelerindeki sorunlara rağmen takımda kalması bekleniyor.

Dovizioso’nun mevcut takım arkadaşı Petrucci, Andrea Iannone’nın 18 aylık doping cezasının Spor Tahkim Mahkemesi tarafından onanması durumunda Aprilia'daki ikinci koltuğun sahibi olabilir. Aynı zamanda Ducati ile Superbike'a geçme ihtimali de var.

Aleix Espargaro geçen hafta Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, Aprilia ile yeni bir anlaşma yapmaya yakın olduğunu doğruladı.

KTM ile olan sözleşme durumu nedeniyle Martin’in Pramac Ducati hamlesiyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki aya kadar yapılması beklenmiyor.

Sonraki haber
Petrucci, Ducati ayrılığını doğruladı

Önceki haber

Petrucci, Ducati ayrılığını doğruladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Jack Miller , Jorge Martin
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Vettel hakkında 'laf olsun diye' konuşmadık"

2s
2
Formula 1

Mercedes ters grid planını reddetme sebebini açıkladı

41dk
3
Formula 1

Sainz: "Beni ikinci pilot yapacak hiçbir şeyi imzalamadım"

4
Formula 1

Hamilton, Amerika'da yaşananlar karşısında kendisini tutamamış

5
Formula 1

Bahreyn GP: Vettel kazandı, Bottas ve Mercedes'e geçit vermedi!

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

Pramac Ducati, 2021'de Jorge Martin'le yarışmaya hazırlanıyor
MGP

Pramac Ducati, 2021'de Jorge Martin'le yarışmaya hazırlanıyor

Petrucci, Ducati ayrılığını doğruladı
MGP

Petrucci, Ducati ayrılığını doğruladı

Rossi: "Koronavirüs arası, emeklilik konusunda beni rahatlattı"
MGP

Rossi: "Koronavirüs arası, emeklilik konusunda beni rahatlattı"

Aprilia, Misano'da test yapacak
MGP

Aprilia, Misano'da test yapacak

Resmi: MotoGP, Japonya yarışını iptal etti
MGP

Resmi: MotoGP, Japonya yarışını iptal etti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.