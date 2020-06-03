Pramac Ducati, 2021'de Jorge Martin'le yarışmaya hazırlanıyor

Ducati geçtiğimiz hafta Miller'ın, 2021 yılında fabrika takımı için yarışacağını açıkladı ve Danilo Perucci de İtalyan ekipten ayrıldığını doğruladı.

Mevcut KTM Moto2 sürücüsü ve 2018 Moto3 şampiyonu Martin, Moto2 sürücüsü Enea Bastianini ile birlikte Miller'dan boşalan Pramac koltuğu için favori konumunda yer alıyordu.

Bununla birlikte Motorsport.com, Ducati ve Martin arasında anlaşma yapıldığını öğrendi.

Martin, Gresini Honda ile şampiyonluğa ulaştığı Moto3 sezonunun ardından geçen yıl Moto2'ye Ajo KTM ile katıldı ve pek de iyi olmayan KTM şasisiyle zor bir yıl geçirdi.

2020 için Ajo KTM ile birlikte yarışmaya devam edecek ve Katar'daki ilk yarışta pek de iyi bir performans sergileyemedi.

2018 Moto2 şampiyonu Bagnaia ise 2021'de Pramac'la üçüncü yılını geçirecek.

Ducati henüz fabrika takımı kadrosunu tamamlamadı. Fakat Andrea Dovizioso'nun, kontrat görüşmelerindeki sorunlara rağmen takımda kalması bekleniyor.

Dovizioso’nun mevcut takım arkadaşı Petrucci, Andrea Iannone’nın 18 aylık doping cezasının Spor Tahkim Mahkemesi tarafından onanması durumunda Aprilia'daki ikinci koltuğun sahibi olabilir. Aynı zamanda Ducati ile Superbike'a geçme ihtimali de var.

Aleix Espargaro geçen hafta Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, Aprilia ile yeni bir anlaşma yapmaya yakın olduğunu doğruladı.

KTM ile olan sözleşme durumu nedeniyle Martin’in Pramac Ducati hamlesiyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki aya kadar yapılması beklenmiyor.