Pramac Ducati'den ayrılarak Yamaha'nın uydu takımı olacak!

Pramac, 2025 MotoGP sezonunda Ducati'den ayrılıp Yamaha'nın uydu takımı olacak. Motorsport.com'a göre resmi açıklamanın bu hafta sonu yapılması bekleniyor.

Takım, Yamaha tarafından sunulan teklifi kabul etmek için Ducati ile neredeyse yirmi yıllık uydu takım ilişkisini sona erdirecek. Bu olasılık aylardır ciddi bir şekilde değerlendiriliyordu.

Motorsport.com kararın alındığını ve resmi duyurunun bu hafta sonu 2024 MotoGP takviminin sekizinci durağı olan Hollanda GP'sinin yapılacağı Assen'de gerçekleştirileceğini doğruladı.

Ducati'den ayrılma kararıyla birlikte Pramac, Bologna merkezli üreticinin iki fabrika motosikletine sahip ilk ortak takımı olarak 2020'den bu yana sahip olduğu iki yıllık sözleşmeden vazgeçmiş oluyor.

Ducati, üretici ile takım sahibi Paolo Campinoti arasındaki anlaşmazlığın kaynağı olan ve nihayetinde erken bir ayrılığa yol açan bir karar olan yenileme tarihini 2026'nın sonu olarak belirlemişti.

Bu haber aynı zamanda Ducati'nin Marc Marquez lehine Jorge Martin'i 2025 yılında fabrika takımına terfi ettirmeme kararının ardından geldi. Ducati'nin Marquez hamlesi, mevcut şampiyona lideri Martin'i Aprilia'ya imza atmaya zorladı.

Pramac, MotoGP'ye 2002 yılında Honda Racing Team'e sponsor olarak girdi ve 2005 yılında, halihazırda Ducati makinelerini kullanan D'Antin Team ile ortaklık kurdu.

O zamandan beri üretici ile Campinoti arasındaki ilişki, inişli çıkışlı bir seyir izledi ve 2020 yılında Pramac, üreticinin en iyi malzemelerinden yararlanan ortak bir takım haline geldi.

Geçen yıl her iki taraf da 2025 ve 2026 yıllarında aynı koşullar ve malzemelerle birlikte devam etmek üzere anlaşmaya vardı.

Ancak bu yıl Campinoti, Ducati'nin VR46 yapısına olan ilgisinin arttığını tespit etti ve hatta üretici, Pramac'ın Valentino Rossi'nin takımına resmi bir motosiklet 'verme' olasılığını gündeme getirdi ve bu da iki taraf arasındaki savaşı tetikledi.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha'nın iki sezon önce kaybettiği uydu takımını geri almak için ilk tercihi, ikisi arasındaki tarihi bağlar ve dokuz kez dünya şampiyonu olan Rossi'nin artık bir marka elçisi olduğu gerçeği göz önüne alındığında, Rossi'nin VR46 takımından başkası değildi.

Ancak VR46'nın cevabı olumsuz olunca Pramac, Yamaha'nın "B planı" haline geldi.

Görüşmeler hiçbir zaman kesilmemiş olsa da, İtalya Grand Prix'sinden önce takımdan gelen tüm işaretler Ducati ile devam edeceği yönündeydi.

Ancak Mugello'da Marquez'in Pramac'a imza atmayı reddetmesi belirleyici faktör oldu.

Ducati, Martin ile onu fabrika takımına almak için anlaşmaya varmış ve Pramac'a Marquez'e sığınak sağlamak için ikinci bir resmi yapı oluşturmayı önermişti, ancak bu, sekiz kez dünya şampiyonu Marquez tarafından reddedilen bir plandı.

Bu her şeyi değiştirdi, Ducati Martin'le olan anlaşmasından vazgeçti, Marquez'le sözleşme imzaladı ve Pramac ayrılma kararı aldı.

Campinoti Mugello'da "MotoGP'de Marquez olmadan 20 yıl geçirdik, gelecek sezon da onsuz olabiliriz." demişti.

Bu hafta sonu Assen'de, yarışlara dönüş ve Pramac'ın Ducati ile 2025 ve 2026 yılları için yaptığı anlaşmadan cezasız olarak vazgeçmesi gereken son tarih olan 30 Haziran'a olan yakınlıktan faydalanan İtalyan oluşum, sezon sonunda Ducati'den ayrılacağını resmen açıklayacak.

Yamaha daha sonra Pramac ile anlaştığını duyuracak.

Ayrıntılar beklenmekle birlikte, anlaşma çok yıllı olacak, ilk olarak üreticilerin Dorna ile olan sözleşmesinin sona ereceği 2026'nın sonuna kadar ve daha sonra, MotoGP'de yeni teknik düzenlemelerin girmesiyle birlikte, Pramac, resmi Yamaha ekipmanlarıyla ortak bir takım olmak için uzun vadeli bir sözleşmeden yararlanacak ve motosikletler için daha düşük bir fiyat talep edecek ve sürücülerin ücretini ödeyecek.

Bu bölümde, yazın bombalarından biri Türk Dünya Superbike yıldızı Toprak Razgatlıoğlu'nun gelişi olabilir, ancak bunun için önce BMW ile olan mevcut sözleşmesinden kurtulması gerekecek.