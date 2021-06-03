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MotoGP / Katalan GP Haberler

Pramac, 2022'de mevcut MotoGP kadrosunu koruyacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Pramac Racing ekibi, 2022 MotoGP sezonunda Johann Zarco ve Jorge Martin ikilisiyle yarışmaya devam edeceğini duyurdu.

Pramac, 2022'de mevcut MotoGP kadrosunu koruyacak

Zarco, 2021 sezonunda fabrika desteğiyle beraber Avintia'da Pramac'a geçti ve aynı zamanda Jorge Martin de bu yıl MotoGP'deki ilk yarışına yine Pramac takımıyla çıktı.

Zarco, şimdiye kadarki ilk altı yarışta üç podyum elde etti ve lider Fabio Quartararo'nun 24 puan ardında şampiyona ikincisi olarak yer alıyor.

Martin ise nisan ayında Doha GP'yi üçüncü bitirip podyuma çıktı ve hatta o yarışta ilk pole pozisyonunu dahi aldı.

Fakat Martin, Portekiz GP antrenman turlarında büyük bir kaza yaptı ve vücudundaki kırıklar nedeniyle bir süredir yarışlardan uzak kaldı.

Zarco'nun Pramac'ta devam etmesi bekleniyordu çünkü Ducati geçen hafta Jack Miller ve Francesco Bagnaia ikilisiyle devam edeceğini açıklamıştı. Bugün itibariyle resmi açıklama geldi ve Zarco'nun takımda kalacağı duyuruldu.

Zarco, burada Martin ile takım arkadaşı olmaya devam edecek. Her iki sürücü de 2022'de Ducati'nin tam destekli fabrika motosikletlerini kullanacak.

Pramac takım sahibi Paolo Campinoti, “Çok iyi anlaştığımız ve mükemmel sonuçlar elde ettiğimiz iki çocukla; yani Johann ve Jorge ile bu projeye devam edebilmekten çok memnunuz."

“Hem Ducati hem de biz, onların yeteneklerine kesinlikle inanıyoruz ve bundan daha mutlu olamazdık." dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, "Johann ve Jorge bu yıl Pramac Racing takımına çok iyi adapte oldular.

"Bu nedenle Paolo Campinoti ve Francesco Guidotti ile beraber, onlarla devam etme kararı aldık." derken, gelecek yıl fabrika motosikleti kullanacaklarını doğruladı.

Autosport, Valentino Rossi'nin VR46 takımı ve Gresini'nin 2022 için Ducati ile anlaşmaya yakın olduğunu öğrenmişti. Bu, gelecek yıl gridde sekiz Ducati olacağı anlamına geliyor.

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Resmi: Gardner, 2022'de Tech3 KTM ile MotoGP'de yarışacak

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Resmi: Gardner, 2022'de Tech3 KTM ile MotoGP'de yarışacak
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Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Editör Lewis Duncan

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