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MotoGP / Portekiz GP / Antrenman raporu

Portimao MotoGP 3. antrenman: Miller lider, Rossi yine geride kaldı

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Portimao MotoGP 3. antrenman: Miller lider, Rossi yine geride kaldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Jack Miller, Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun son yarışı öncesinde üçüncü antrenman seansını zirvede tamamladı.

Üçüncü antrenman seansı, dünle benzer şartlarda gerçekleştirildi sürücüler ilk dakikalardan itibaren derecelerini geliştirdiler.

Honda ikilisi Alex Marquez ve Stefan Bradl, LCR'den Takaaki Nakagami ve Tech 3'dan Miguel Oliveira ilk 15 dakikalık bölümde liderliğe oturan sürücüler oldular.

Oliveira 1:40.290 yaparken, Nakagami 1:40.114 yaptı ve ardından en iyi dereceyi yumuşak lastikle 1:39.804'e çekti.

Pramac sürücüsü Jack Miller, 1:39.414'le son 12 dakikaya girilirken liderliği eline geçiren isim oldu.

Son dakikalarda dereceler daha da gelişti. Oliveira 1:39.372 yaparken, Alex Rins 1:39.355 yaptı. Oliveira buna 1:39.330'la cevap verdi 

Son sözü 1:39.205 yapan Jack Miller söyledi ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Oliveira, son saniyelerde derecesini geliştiremedi ve Miller'ın 0.125 saniye gerisinde ikinci oldu.

Yerel kahraman Oliveira'yı 0.025 saniye geriden Alex Rins takip ederken, onu da Ducati ile son yarışına çıkan Andrea Dovizioso takip etti.

Dovizioso, Miller'ın 0.199 saniye gerisinde kaldı.

En iyi Honda sürücüsü olan Takaaki Nakagami 0.206 saniye geride beşinci olurken,  Fabio Quartararo 0.275 sanyie geride altıncı ve Pol Espargaro 0.308 saniye geride yedinci oldu.

İlk onu Stefan Bradl, Franco Morbidelli ve Maverick Vinales tamamladı.

Johann Zarco ancak 13. olabilirken, Joan Mir 15. ve kötü bir hafta sonu geçiren Valentino Rossi ise ancak 20. olabildi.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Australia Jack Miller Ducati 1'39.205  
2 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'39.330 0.125
3 Spain Alex Rins Suzuki 1'39.355 0.150
4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'39.404 0.199
5 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'39.411 0.206
6 France Fabio Quartararo Yamaha 1'39.480 0.275
7 Spain Pol Espargaro KTM 1'39.513 0.308
8 Germany Stefan Bradl Honda 1'39.569 0.364
9 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'39.619 0.414
10 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'39.693 0.488
11 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'39.717 0.512
12 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'39.732 0.527
13 France Johann Zarco Ducati 1'39.801 0.596
14 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'39.934 0.729
15 Spain Joan Mir Suzuki 1'39.951 0.746
16 Spain Alex Marquez Honda 1'40.005 0.800
17 South Africa Brad Binder KTM 1'40.030 0.825
18 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'40.448 1.243
19 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'40.484 1.279
20 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'40.722 1.517
21 Spain Tito Rabat Ducati 1'41.992 2.787
22 Finland Mika Kallio KTM 1'42.468 3.263
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Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Lewis Duncan

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