Portimao MotoGP 3. antrenman: Miller lider, Rossi yine geride kaldı

Üçüncü antrenman seansı, dünle benzer şartlarda gerçekleştirildi sürücüler ilk dakikalardan itibaren derecelerini geliştirdiler.

Honda ikilisi Alex Marquez ve Stefan Bradl, LCR'den Takaaki Nakagami ve Tech 3'dan Miguel Oliveira ilk 15 dakikalık bölümde liderliğe oturan sürücüler oldular.

Oliveira 1:40.290 yaparken, Nakagami 1:40.114 yaptı ve ardından en iyi dereceyi yumuşak lastikle 1:39.804'e çekti.

Pramac sürücüsü Jack Miller, 1:39.414'le son 12 dakikaya girilirken liderliği eline geçiren isim oldu.

Son dakikalarda dereceler daha da gelişti. Oliveira 1:39.372 yaparken, Alex Rins 1:39.355 yaptı. Oliveira buna 1:39.330'la cevap verdi

Son sözü 1:39.205 yapan Jack Miller söyledi ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Oliveira, son saniyelerde derecesini geliştiremedi ve Miller'ın 0.125 saniye gerisinde ikinci oldu.

Yerel kahraman Oliveira'yı 0.025 saniye geriden Alex Rins takip ederken, onu da Ducati ile son yarışına çıkan Andrea Dovizioso takip etti.

Dovizioso, Miller'ın 0.199 saniye gerisinde kaldı.

En iyi Honda sürücüsü olan Takaaki Nakagami 0.206 saniye geride beşinci olurken, Fabio Quartararo 0.275 sanyie geride altıncı ve Pol Espargaro 0.308 saniye geride yedinci oldu.

İlk onu Stefan Bradl, Franco Morbidelli ve Maverick Vinales tamamladı.

Johann Zarco ancak 13. olabilirken, Joan Mir 15. ve kötü bir hafta sonu geçiren Valentino Rossi ise ancak 20. olabildi.

Üçüncü antrenman sonucu: