Portimao MotoGP 2. antrenman: Zarco lider, Rossi 21. oldu

İkinci 70 dakikalık antrenman seansı, sabahla benzer şartlarda gerçekleştirildi.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Suzuki sürücüsü Alex Rins, sekizinci virajda kontrolü kaybederek kaza yaptı.

Dereceler ise başlangıçta 1:40'lardaydı. Aleix Espargaro ve Stefan Bradl gibi isimler ilk bölümde liderliği almayı başardılar.

Sonrasında bitime 40 dakika kala Takaaki Nakagami dördüncü virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, son 15 dakikaya girilirken sert lastiklerle 1:39.931 yaparak ilk sıraya oturdu.

Johann Zarco'dan 1:39.744 gelirken, Vinales yumuşak lastiğe geçti ve Zarco'ya 1:39.664'le cevap verdi.

Ancak Zarco, son denemesinde 1:39.417 yaptı ve Vinales'i geçere en hızlı isim olmayı başardı.

Derecelerin son derece yakın olduğu seansta lider Zarco ile 18. Alex Marquez arasında sadece 0.921 saniye vardı.

Vinales, son denemesinde attığı 1:39.536'lık derecesiyle ikinci olurken, Aleix Espargaro iyi bir seans geçirdi ve üçüncü oldu. İlk beşi Fabio Quartararo ile Brad Binder tamamladı.

Dünya şampiyonu Joan Mir, Suzuki ile günü altıncı bitirirken, Andrea Dovizioso yedinci, Pol Espargaro sekizinci, Jack Miller dokuzuncu ve Franco Morbidelli 10. oldu.

Rins kaza yaptığı günde 17. olabildi.

Yamaha fabrika takımı ile son yarışına çıkan Valentino Rossi içinse kötü bir gündü ve İtalyan sürücü, kaza yaptığı seansta 1.862 saniye geride 21. olabildi.

Son sırada ise Tech 3 ile piste çıkan Mika Kallio yer aldı.