Portimao MotoGP 1. antrenman: Oliveira kendi evinde hızlı başladı

MotoGP, uzun bir aradan sonra Portekiz'e döndü ve bu kez yarış Estoril'de değil, Algarve'de yapılacak.

Cuma günkü seanslar, sürücülerin yeni Algarve Pisti'ne ve şartlara alışabilmesi için 70 dakikaya çıkarıldı.

Çiçeği burnunda dünya şampiyonu Joan Mir, seansın ilk dakikalarında 1:43.169 yaparak, liderliğe oturmayı başardı.

Sonrasında dereceler gelişmeyi başladı ve Miguel Oliveira 1:41.427 yaparken, Maverick Vinales 1:41.258 yaparak ilk sıraya oturan isim oldu.

Petronas SRT ile son yarışına çıkan Fabio Quartararo, bitime 22 dakika kala 1:40.877 ile dereceyi daha da geliştirmeyi başardı.

Ancak son sözü söyleyen isim, 1:40.122'lik derecesiyle Tech 3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira oldu.

Portekizli sürücünün en yakın takipçisi, 0.040 saniye ardında yer alan Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales oldu.

Aleix Espargaro, Aprilia ile üçüncü en iyi zamanı yaparken, takım arkadaşı Lorenzo Savadori dördüncü oldu.

Pol Espargaro ise, KTM ile katılacağı son yarış öncesinde beşinci en iyi zamanı yaptı.

Sezon sonunda tam zamanlı yarış kariyerini sonlandıracak Cal Crutchlow altıncı, Mir yedinci, Quartararo sekizinci, Takaaki Nakagami dokuzuncu ve Stefan Bradl onuncu oldu.

Alex Rins, Ducati'den Andrea Dovizioso ve SRT'den Franco Morbidelli'nin önünde 11. oldu.

Yamaha ile son yarışına çıkan Valentino Rossi, sönük bir seans geçirdi ve 19. sırada kendisine yer buldu.

COVID-19 testi pozitif çıkan Iker Lecuona'nın yerini alan Tech 3 KTM sürücüsü Mika Kallio ise 3.7 saniye geride sonuncu oldu.

Seans sonucu: