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MotoGP / Son dakika

Portimao, 2020 MotoGP sezonunun son yarışı olacak

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Portimao, 2020 MotoGP sezonunun son yarışı olacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Ağu 2020 16:27

Portekiz'in Portimao kentindeki Algarve pisti, 2020 MotoGP sezonunun son yarışına ev sahipliği yapacak.

MotoGP organizatörü Dorna Sports, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Malezya, Tayland ve Arjantin yarışlarının iptal edildiğini ancak Avrupa takviminin 14 yarışa çıkarılacağını açıkladı.

Motorsport.com, final yarışının Portimao/Algarve pistinde olacağını önceden öğrenmişti.

MotoGP, yarışın 20-22 Kasım'daki sezon finaline ev sahipliği yapacağını ve etkinlikte 30.000 taraftarın olmasını umduklarını doğruladı.

Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta şunları söyledi: "Bu, bizim için harika bir haber. Portimao ile 2017'de herhangi bir yarışın iptalinde yedek pist olmaları konusunda anlaşma imzaladık ve onlarla bunca zaman iletişim halindeydik.

"Bunu sürücülere açıkladığımızda heyecanlandılar ama oraya hiç gitmedik. Portekiz'in sporumuzda uzun bir tarihi var ve Estoril'de bazı tarihi mücadeleler oldu."

"Portekiz'e geri dönme olanağına sahip olmak bizim için çok iyi bir şey. Miguel Oliveira'nın gelişiyle, Portekizli bir sürücünün kendi ülkesinde rekabet edebilmesi harika."

"Yıl sonunda Portimao'da yarışacağımız için son derece mutluyuz."

Autodromo Internacional do Algarve pistinin CEO'su Paulo Pinheiro şunları ekledi: “Ekibimiz için, yarış pistinde MotoGP'ye sahip olmak büyük bir başarı! MotoGP, iki tekerlekli yarışların zirvesi ve buna sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız.

"Dorna ile 2017'den beri anlaşmamız vardı ve nihayet tüm zorlu çalışmaların karşılığını aldık."

"Taraftarların yarışa katılması için çalışıyoruz ve hafta sonuna 30.000 taraftar kapasitesi ile başlayacağız. Ardından Dorna ve sağlık otoriteleriyle ile sonraki aşamalara karar vereceğiz."

Bu, 2012 Estoril'de yapılan son yarıştan bu yana ilk Portekiz GP'si olacak.

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Editör Lewis Duncan

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