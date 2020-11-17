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MotoGP / Portekiz GP / Son dakika

Portekiz'de Lecuona'nın yerini Kallio alacak

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Portekiz'de Lecuona'nın yerini Kallio alacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

KTM test sürücüsü Mika Kallio, Portekiz'deki 2020 MotoGP sezonunun son yarışında Tech3 sürücüsü Iker Lecuona'nın yerini alacak.

Lecuona, kardeşi ve asistanının koronavirüs için yaptırdığı testin pozitif çıkmasından ötürü 10 gün karantinada kalmış ve Avrupa GP'yi kaçırmıştı.

İspanyol sürücü, başlangıçta Valencia GP'ye katılabilecek gibi görünüyordu ancak PCR testi pozitif çıkınca yarışmasına izin verilmedi.

Tech3 şimdi Lecuona'nın bu hafta sonu yapılacak Portimao'daki son yarışta da yer almayacağını ve yerini Kallio'nun alacağını açıkladı.

Kallio, 2017'den bu yana KTM projesinin bir parçası oldu ve Johann Zarco'nun fabrika ekibinden gönderildiği 2019 sezonunun son altı yarışında yer aldı.

Kallio, "Her şeyden önce takım için kolay bir durum değil ve Iker'in de bu yarışı atlamak zorunda kalacak olmasından ötürü üzgünüm."

“Yani şimdi motosiklete atlamak da o kadar kolay değil çünkü bu yıl çok sık sürüş yapmadım. Açıkçası hızımın nasıl olduğunu ve hem yeni pisti hem de diğer pek çok şeyi nasıl öğrenebileceğimi görmek ilginç olacak."

"Tabii ki takım içerisindeki isimler benim için yeni, bu yüzden öğrenmem gereken çok şey var. Bu, büyük bir meydan okuma olacak ve mümkün olan her şeyi yapacağız. MotoGP bisikletiyle yarışmak ve Hervé ile Red Bull KTM Tech3 ekibiyle beraber olmak onur verici."

"Onları uzun zamandır tanıyorum ve sezonun son yarışı olsa bile yarışa geri dönmek güzel." dedi.

Lecuona, çaylak sezonunu geçirdiği 2020 sezonunu 19. sırada götürüyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP Biletler
Pilotlar Mika Kallio , Iker Lecuona
Takımlar Tech 3
Editör Rachit Thukral

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