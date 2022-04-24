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Portekiz GP ısınma turları: Kuru zeminde en hızlısı Quartararo

Fabio Quartararo, Pazar sabahı gerçekleştirilen Portekiz ısınma turlarında en hızlı isim olurken, seansın tamamı kuru zeminde geçti.

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Çeviren:
Kemal Şengül
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Portekiz GP ısınma turları: Kuru zeminde en hızlısı Quartararo
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Bu hafta sonu piste çıkması gereken 25 sürücüden 24'ü, pazar sabahı yapılan ısınma turlarında yer aldı. Bu isimler arasında Francesco Bagnaia da vardı.

İtalyan sürücü, cumartesi günü ilk bölümde kötü bir kaza yapmıştı ancak hastanede yapılan kontrollerin ardından herhangi bir kırığı olmadığı anlaşıldı. Pazar sabahı yapılan tıbbi muayenelerden geçen Bagnaia, ısınma turlarına ve yarışa katılma izni aldı.

Pazar sabahı, yine sıralama turlarında kaza yapan Tech3 sürücüsü Raul Fernandez'e ise doktorlar tarafından yeşil ışık yakılmadı. Genç sürücünün elinden sakatlanmıştı ve herhangi bir kırık olmasa da yarışa katılmamasının daha iyi olduğuna karar verildi.

Cuma ve cumartesi günlerinin aksine ısınma turları kuru zeminde gerçekleşti.

Son şampiyon Fabio Quartararo, 12 tur attığı seansta 1:40.278'lik bir tur zamanı yakaladı ve Ducati sürücüsü Jack Miller'ın 0.058 saniye önünde en hızlı isim oldu..

Marc Marquez güçlü bir tempo yakaladığı seansı üçüncü bitirirken, Aleix Espargaro dördüncü, Alex Marquez beşinci ve Maverick Vinales altıncı oldu.

Yarışa ikinci başlayacak Joan Mir, seansın en hızlı yedinci ismiydi.  Onu Brad Binder,  Andrea Dovizioso ve pole pozisyonunun sahibi Johann Zarco takip etti.

Bagnaia seans içerisinde 11 turu tamamladı ve 12. sırada tamamladı.

Seans içerisinde Marco Bezzecchi ve Jorge Martin kaza yaptılar. Ancak ikisinin durumu da iyiydi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'40.278  
2 Australia Jack Miller Ducati 12 1'40.336 0.058
3 Spain Marc Marquez Honda 12 1'40.586 0.308
4 Spain Aleix Espargaro Aprilia 12 1'40.618 0.340
5 Spain Alex Marquez Honda 12 1'40.639 0.361
6 Spain Maverick Viñales Aprilia 12 1'40.723 0.445
7 Spain Joan Mir Suzuki 12 1'40.777 0.499
8 South Africa Brad Binder KTM 12 1'40.781 0.503
9 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 12 1'40.851 0.573
10 France Johann Zarco Ducati 12 1'40.882 0.604
11 Spain Alex Rins Suzuki 12 1'40.986 0.708
12 Italy Francesco Bagnaia Ducati 11 1'41.082 0.804
13 Italy Enea Bastianini Ducati 10 1'41.139 0.861
14 Spain Pol Espargaro Honda 12 1'41.206 0.928
15 Spain Jorge Martin Ducati 7 1'41.213 0.935
16 Italy Franco Morbidelli Yamaha 12 1'41.290 1.012
17 Portugal Miguel Oliveira KTM 12 1'41.322 1.044
18 Italy Luca Marini Ducati 12 1'41.330 1.052
19 Japan Takaaki Nakagami Honda 10 1'41.350 1.072
20 Italy Marco Bezzecchi Ducati 9 1'41.787 1.509
21 Australia Remy Gardner KTM 12 1'42.102 1.824
22 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 11 1'42.512 2.234
23 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 12 1'42.817 2.539
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 12 1'44.016 3.738
25 Spain Raul Fernandez KTM 0    
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