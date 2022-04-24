Portekiz GP ısınma turları: Kuru zeminde en hızlısı Quartararo

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Bu hafta sonu piste çıkması gereken 25 sürücüden 24'ü, pazar sabahı yapılan ısınma turlarında yer aldı. Bu isimler arasında Francesco Bagnaia da vardı.

İtalyan sürücü, cumartesi günü ilk bölümde kötü bir kaza yapmıştı ancak hastanede yapılan kontrollerin ardından herhangi bir kırığı olmadığı anlaşıldı. Pazar sabahı yapılan tıbbi muayenelerden geçen Bagnaia, ısınma turlarına ve yarışa katılma izni aldı.

Pazar sabahı, yine sıralama turlarında kaza yapan Tech3 sürücüsü Raul Fernandez'e ise doktorlar tarafından yeşil ışık yakılmadı. Genç sürücünün elinden sakatlanmıştı ve herhangi bir kırık olmasa da yarışa katılmamasının daha iyi olduğuna karar verildi.

Cuma ve cumartesi günlerinin aksine ısınma turları kuru zeminde gerçekleşti.

Son şampiyon Fabio Quartararo, 12 tur attığı seansta 1:40.278'lik bir tur zamanı yakaladı ve Ducati sürücüsü Jack Miller'ın 0.058 saniye önünde en hızlı isim oldu..

Marc Marquez güçlü bir tempo yakaladığı seansı üçüncü bitirirken, Aleix Espargaro dördüncü, Alex Marquez beşinci ve Maverick Vinales altıncı oldu.

Yarışa ikinci başlayacak Joan Mir, seansın en hızlı yedinci ismiydi. Onu Brad Binder, Andrea Dovizioso ve pole pozisyonunun sahibi Johann Zarco takip etti.

Bagnaia seans içerisinde 11 turu tamamladı ve 12. sırada tamamladı.

Seans içerisinde Marco Bezzecchi ve Jorge Martin kaza yaptılar. Ancak ikisinin durumu da iyiydi.

Seans sonucu: