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MotoGP / Son dakika

Poncharal: "Petrucci'nin gelişi, KTM ile Tech 3'nın eşit olduğunu gösteriyor"

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Poncharal: "Petrucci'nin gelişi, KTM ile Tech 3'nın eşit olduğunu gösteriyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Haz 2020 13:42

Tech 3 MotoGP patronu Herve Poncharal, Danilo Petrucci'nin 2021'de fabrika sürücüsü olarak Tech 3'ya katılmasının her iki tkaımın da eşit olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyor.

Perşembe günü KTM, hem fabrika takımının hem de Tech 3'nın sürücü kadrosunu açıkladı. Buna göre Petrucci, gelecek yıl çaylak Iker Lecuona'nın Tech 3'daki takım arkadaşı olacak. Miguel Oliveira da Brad Binder ile fabrika takımında yarışacak.

Petrucci ve Lecuona, KTM ile fabrika sözleşmesine sahip olacak ve Avusturyalı üreticiden tam destek alacaklar. Başlangıçta Petrucci'nın Honda ile Pol Espargaro'nun boşalttığı KTM koltuğuna geçeceği düşünülüyordu.

Bununla birlikte Poncharal, KTM yönetiminin kendilerine eşit davrandığını söyleyerek mevcut durumdan memnun olduğunu ima ediyor.

Poncharal, MotoGP'ye verdiği demeçte, "Pit Beirer tarafından verilen, ama sonunda ben ve Mike Leitner'ın da söz sahibi olduğu karar zor bir karardı, bu da Danilo'yu, Miguel'i nereye koyacakları, takımı nasıl organize edecekleri ile ilgili bir durumdu

“Sanırım Danilo'un bizimle birlikte olması, KTM'nin fabrika takımına ve uydu ekibine sahip olmadığının altını çiziyor. Dört fabrika destekli sürücü var.

“Tabii ki biz iki farklı kuruluşuz, ancak dört sürücü için de KTM'den gelen destek tamamen aynı."

“Bazen insanlar bunu söylediğiniz zaman size inanmıyor, ancak en deneyimli MotoGP sürücüsünün Tech 3'ya katılması, hepsinin aynı desteğe sahip olduğu anlamına geliyor."

“O [Beirer] bana geldi ve geliştirilmekte olan bir parça varsa, bunun en iyi pozisyondaki KTM sürücüsüne gideceği belirtti." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Danilo Petrucci
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing , Tech 3
Editör Lewis Duncan

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