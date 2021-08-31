Pol Espargaro’nun öngörüsü lastikleri bitmesiyle “sona ermiş”

Espargaro, pazar günkü 20 turluk Silverstone yarışında sadece dört Honda’nın tercih ettiği yumuşak arka lastiklerle piste çıkmayı seçti.

Honda sürücüsünün, takım ile ilk pole pozisyonunu iyi bir start takip etti ve ilk dakikalardan itibaren podyum için mücadele etti ancak damalı bayrağı görene kadar 5. sıraya düştü. Yine de bu yılki en iyi sonucunu elde etmiş oldu.

İspanyol sürücü, planın yarışın ilk bölümünde eğlenmek ve son turlarda yumuşak lastiklerin durumunu görmek olduğunu söyledi. Ancak mesafenin yarısı kat edildikten sonra lastiğin “resmen bittiğini” ve bunun beklentilerini tamamen değiştirdiğini dile getirdi.

Espargaro, son bölümde lastiğinde bu kadar büyük bir düşüş olmasa podyuma çıkacak hıza sahip olduğundan emin.

Motorsport.com tarafından podyumu kaçırdığı için hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulduğunda Espargaro, “Kesinlikle her zaman daha fazlasını hak ediyor gibi hissediyorsunuz, bu insanların doğasında var.”

“Fakat sonuçta yumuşak arka lastik riskini biliyorduk ki yarışın ortasına kadar bundan keyif aldık ve ardından neler yaşanacağını görüp hayatta kalmaya çalıştık.”

“Demek istediğim öngörüm son erdi çünkü lastiğin sağ tarafı, yarışın yarısından biraz sonra yani yarışın ortasından 2 tur sonra resmen bitmişti.”

“Hızlı virajlara yüksek hızla girmek neredeyse imkansızdı çünkü arka lastik çok fazla kilitleniyordu.”

“Kesinlikle daha fazlasını istedim çünkü liderlerin hızına sahiptim. Belki Quartararo’nun değil ama kesinlikle podyuma çıkacak [hıza] sahiptim.” dedi.

Espargaro, tüm Honda’ların yumuşak arka lastik seçerken geri kalan herkesin orta lastikte olmasının HRC sürücülerinin 2021’de yol tutuşu sorunlarıyla yüzleştiğini “gösterdiğini” de ekledi.

“Bir noktada rahattım ve abimi ve Alex [Rins]’i yakalamaya çalışıyordum ama onlar iyi gidiyordu.”

“Ancak lastiklerim bitti ve günün sonunda durum böyleydi.”

“Dört Honda da yumuşak arka lastik kullanıyordu ve bunu seçen sadece bizdik. Bu, içinde bulunduğumuz durumu gösteriyor ki bu normal ve diğerlerinden farklı bir [durum].”