Pol Espargaro'nun planı Mugello'da geri dönebilmek
Portekiz'deki kazasından bu yana pistlerden uzak kalan Pol Espargaro, Mugello'da sağlık kontrolünden geçeceğini ve yeniden yarışmayı hedeflediğini açıkladı.
Sezonun henüz ilk hafta sonunda büyük bir kaza geçiren ve vücudunun birçok yerinde ezilmeler meydana gelen Espargaro, tam iki aydır pistlerden uzak.
Espargaro'nun kazası o kadar büyüktü ki, çenesinde dahi bir kırık meydana geldi ve bu nedenle haftalarca düzgün yemek yiyemeyerek çok kilo verdi.
Yine de hızlı bir iyileşme süreci geçiren Espargaro artık oldukça iyi, dolayısıyla artık geri dönmeyi değerlendiriyor.
İspanyol yayın kuruluşu TV3'e konuşan Espargaro, "Önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçeceğim ve doktorlar yeşil ışık yakarsa Mugello'ya gideceğim."
"Mugello'da yarışmayı deneyecek, bu mümkün olmazsa sonraki hafta Sachsenring'de, o da mümkün olmazsa bir sonraki hafta Assen'de yine pistte olacağım."
"Motosiklete geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Beni her gün yataktan kaldıran şey bu, başlıca motivasyon kaynağım."
"Mugello'da geri dönmeyi çok isterim. KTM'în iyi performans gösterdiğini görmek de motivasyonumu artırıyor." dedi.
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