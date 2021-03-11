MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
97 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
104 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
118 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
153 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
167 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
181 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
188 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
202 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
209 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
223 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
230 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
244 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Crutchlow: "2021 gridinde hiç Britanyalı sürücü olmaması 'MotoGP için üzücü'"
MotoGP / Katar Şubat testi / Son dakika

Pol Espargaro'nun performansı Miller'ı şaşırtmış

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Jack Miller, Honda’dan Pol Espargaro’nun RC213V ile etkileyici bir çarşamba günü geçirdiğini ve şu ana kadar testlerde öne çıkan sürücünün Espargaro olduğunu dile getirdi.

Pol Espargaro'nun performansı Miller'ı şaşırtmış

Son beş yılı KTM'de geçiren Pol Espargaro, bu yıl Honda'ya katıldı ve Katar Grand Prix'si öncesinde sadece beş günlük teste sahip olacak.

Geçen hafta sonu Losail'de güçlü bir başlangıç testini geride bırakan Espargaro, ikinci Katar testinin ilk gününde, Miller'ın 1:53.183'lük rekor zamanının sadece 0.7 saniye gerisindeydi ve şimdiye kadar henüz kazaya ya da olaya karışmadı.

Ducati'den Miller, Espargaro'nun şimdiye kadar ortaya koyduğu güçlü performansa şaşırdığını, çünkü Honda motosikletine adapte olmanın kolay görünmediğini dile getirdi.

Miller, Espargaro'nun ilk yarışta galibiyet için bir tehdit olup olmadığı sorulduğunda, "Bana göre bu testin öne çıkan ismi Pol'dü. Çünkü birkaç yıl boyunca KTM'de yarıştıktan sonra üretici değiştirdi ve çok büyük bir iş başardı. KTM ile Honda'nın özellikleri birbirlerinden çok farklı."

"Bence buna çok iyi adapte oldu ve bazı harika tur zamanları kaydedip, hızını gösterdi. Bunu görmek hoş bir sürpriz oldu, çünkü geçmişte gördüğümüz üzere, herkes Honda'yı süremiyor. Sanırım hepimiz Pol'ün her şeyiyle agresif bir sürüş tarzına sahip olduğunu düşünüyoruz."

"Eğer bunu yapabilecek biri varsa o da odur ve bence bunu gösteriyor. Motosikleti sürebiliyor, bu yüzden onun için her şey oldukça iyi görünüyor." dedi.

 

Espargaro geçen hafta sonu Honda'nın limitlerinin bilmemenin, üzerinde baskı yarattığın ancak motosikletin ön tarafını daha iyi anladığını ve RC213V'de beklediğinden daha hızlı gelişim kaydettiğini söylemişti.

Honda'da artık çok daha rahat  hissedip hissetmediği sorulduğunda Espargaro, “Henüz değil. Şu anda hissettiğim ilerlemenin beklediğimden daha hızlı olduğu doğru. Giderek gelişiyor. Elbette kolay olduğunu söyleyemem, çünkü bu turları atabilmek için çok fazla çaba sarf etmeniz gerekiyor - ama gelişiyor, beklediğimden daha doğal bir gelişim olduğunu söyleyebilirim."

"Tur zamanı hızlı bile olsa motosikletin limitleri hakkında öğrenecek çok şeyim var. İyileştirilmesi gereken pek çok şey var, ancak en önemli şey tutarlılığın tek turdan daha iyi olması. Bundan çok memnunum çünkü gerçekten yarış temposunda rahat hissetmek istiyorum ve bu, tek tur performansından daha önemli geliyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Crutchlow: "2021 gridinde hiç Britanyalı sürücü olmaması 'MotoGP için üzücü'"

Önceki haber

Crutchlow: "2021 gridinde hiç Britanyalı sürücü olmaması 'MotoGP için üzücü'"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katar Şubat testi
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari SF21

12s
2
Formula 1

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!

17s
3
Formula 1

Ferrari, 2020 motorunun turbosu üzerinde yoğunlaşmış

15s
4
Formula 1

Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"

11s
5
Formula 1

Red Bull, Perez'in takıma getirdiği bilgilerden memnun

11s
Son Haberler
Pol Espargaro'nun performansı Miller'ı şaşırtmış
MOTOGP

Pol Espargaro'nun performansı Miller'ı şaşırtmış

41dk
Crutchlow: "2021 gridinde hiç Britanyalı sürücü olmaması 'MotoGP için üzücü'"
MOTOGP

Crutchlow: "2021 gridinde hiç Britanyalı sürücü olmaması 'MotoGP için üzücü'"

1s
Miller, MotoGP testleri sırasında Katar tur rekorunu kırdı
MOTOGP

Miller, MotoGP testleri sırasında Katar tur rekorunu kırdı

10s
Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’
MOTOGP

Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’

10 Mar 2021
Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi
MOTOGP

Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi

9 Mar 2021
Son Videolar
MotoGP 2021 sezonuna bir bakış! 01:35
MotoGP
20s

MotoGP 2021 sezonuna bir bakış!

Marc Marquez iyileşmeye devam ediyor 04:31
MotoGP
8 Mar 2021

Marc Marquez iyileşmeye devam ediyor

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı? 09:49
MotoGP
1 Mar 2021

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı?

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı 00:00
MotoGP
1 Mar 2021

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı 00:33
MotoGP
26 Şub 2021

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı

More from
Lewis Duncan
Miller ve Ducati, 2021 motosikletinde performans kazanımları için "kendi etrafında dönüyor" Katar Şubat testi
MotoGP / Son dakika

Miller ve Ducati, 2021 motosikletinde performans kazanımları için "kendi etrafında dönüyor"

SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’
MotoGP / Son dakika

SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’

Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"
MotoGP / Son dakika

Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"

Çok Okunanlar Bugün

Teknik analiz: Ferrari SF21
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Ferrari SF21

Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"

Ferrari: "En büyük değişim arka kısımda oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "En büyük değişim arka kısımda oldu"

Ferrari, 2020 motorunun turbosu üzerinde yoğunlaşmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020 motorunun turbosu üzerinde yoğunlaşmış

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!

Takımların test programı yavaş yavaş belli oluyor
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Takımların test programı yavaş yavaş belli oluyor

Miller, MotoGP testleri sırasında Katar tur rekorunu kırdı
MotoGP MotoGP / Son dakika

Miller, MotoGP testleri sırasında Katar tur rekorunu kırdı

Crutchlow: "2021 gridinde hiç Britanyalı sürücü olmaması 'MotoGP için üzücü'"
MotoGP MotoGP / Haberler

Crutchlow: "2021 gridinde hiç Britanyalı sürücü olmaması 'MotoGP için üzücü'"

Son Haberler

Pol Espargaro'nun performansı Miller'ı şaşırtmış
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Pol Espargaro'nun performansı Miller'ı şaşırtmış

Crutchlow: "2021 gridinde hiç Britanyalı sürücü olmaması 'MotoGP için üzücü'"
MOTOGP MotoGP / Haberler

Crutchlow: "2021 gridinde hiç Britanyalı sürücü olmaması 'MotoGP için üzücü'"

Miller, MotoGP testleri sırasında Katar tur rekorunu kırdı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Miller, MotoGP testleri sırasında Katar tur rekorunu kırdı

Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’
MOTOGP MotoGP / Haberler

Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.