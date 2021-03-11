Pol Espargaro'nun performansı Miller'ı şaşırtmış

Son beş yılı KTM'de geçiren Pol Espargaro, bu yıl Honda'ya katıldı ve Katar Grand Prix'si öncesinde sadece beş günlük teste sahip olacak.

Geçen hafta sonu Losail'de güçlü bir başlangıç testini geride bırakan Espargaro, ikinci Katar testinin ilk gününde, Miller'ın 1:53.183'lük rekor zamanının sadece 0.7 saniye gerisindeydi ve şimdiye kadar henüz kazaya ya da olaya karışmadı.

Ducati'den Miller, Espargaro'nun şimdiye kadar ortaya koyduğu güçlü performansa şaşırdığını, çünkü Honda motosikletine adapte olmanın kolay görünmediğini dile getirdi.

Miller, Espargaro'nun ilk yarışta galibiyet için bir tehdit olup olmadığı sorulduğunda, "Bana göre bu testin öne çıkan ismi Pol'dü. Çünkü birkaç yıl boyunca KTM'de yarıştıktan sonra üretici değiştirdi ve çok büyük bir iş başardı. KTM ile Honda'nın özellikleri birbirlerinden çok farklı."

"Bence buna çok iyi adapte oldu ve bazı harika tur zamanları kaydedip, hızını gösterdi. Bunu görmek hoş bir sürpriz oldu, çünkü geçmişte gördüğümüz üzere, herkes Honda'yı süremiyor. Sanırım hepimiz Pol'ün her şeyiyle agresif bir sürüş tarzına sahip olduğunu düşünüyoruz."

"Eğer bunu yapabilecek biri varsa o da odur ve bence bunu gösteriyor. Motosikleti sürebiliyor, bu yüzden onun için her şey oldukça iyi görünüyor." dedi.

Espargaro geçen hafta sonu Honda'nın limitlerinin bilmemenin, üzerinde baskı yarattığın ancak motosikletin ön tarafını daha iyi anladığını ve RC213V'de beklediğinden daha hızlı gelişim kaydettiğini söylemişti.

Honda'da artık çok daha rahat hissedip hissetmediği sorulduğunda Espargaro, “Henüz değil. Şu anda hissettiğim ilerlemenin beklediğimden daha hızlı olduğu doğru. Giderek gelişiyor. Elbette kolay olduğunu söyleyemem, çünkü bu turları atabilmek için çok fazla çaba sarf etmeniz gerekiyor - ama gelişiyor, beklediğimden daha doğal bir gelişim olduğunu söyleyebilirim."

"Tur zamanı hızlı bile olsa motosikletin limitleri hakkında öğrenecek çok şeyim var. İyileştirilmesi gereken pek çok şey var, ancak en önemli şey tutarlılığın tek turdan daha iyi olması. Bundan çok memnunum çünkü gerçekten yarış temposunda rahat hissetmek istiyorum ve bu, tek tur performansından daha önemli geliyor." dedi.