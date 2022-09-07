Pol Espargaro: "Yarışlara geriden başlarsanız belaya bulaşma olasılığınız artar"

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Misano'daki mücadeleye 19. sıradan başlayan Espargaro, henüz ilk sektörde kendi suçu olmayan bir kazaya karıştı ve bu sene dördüncü kez bir yarışa erkenden veda etti.

Kazanın sebebi ise KTM sürücüsü Brad Binder'ın geçiş yapmaya çalışırken Johann Zarco'ya temas etmesiydi, bu temas sonucu zincirleme bir kazaya sebep olan Zarco, kendisiyle birlikte Michele Pirro ve Espargaro'yu da düşürdü.

Yarışın ardından epey sinirli olduğu görülen Espargaro, "çok agresif" olduğunu düşündüğü Binder'dan ziyade Honda motosikletine yüklendi.

MotoGP.com'a konuşan Espargaro, "Elbette her şey bizim elimizde, ne kadar arkadan başlarsak o kadar çok belaya bulaşırız. Ancak kaza bizim suçumuz değildi."

"İlk viraja çok hızlı giren Brad [Binder] tarafından düşürüldük, ancak bunda herhangi bir sorun yok, sadece çok agresifti ve sonuç olarak Johann'a [Zarco] temas etti."

"Birçok şeyden şikayetçi olabiliriz, ancak günün sonunda sıralama turlarında çok zayıfız ve yarışa neredeyse son sıradan başladık. Asıl mesele bu."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team, Michele Pirro, Ducati Team, Johann Zarco, Pramac Racing crash Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro istatistik anlamında kariyerinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor: sezona Katar'daki podyumla başlayan Honda sürücüsü, sonrasında dokuzunculuktan öteye çıkamadı ve şu anda şampiyonada 17. sırada.

Tüm sıkıntılara ve hiçbir şekilde sonuçlara yansıtamamasına rağmen Espargaro, fiziksel ve psikolojik olarak en iyi seviyesinde olduğunu öne sürüyor.

Espargaro, "İstediğim kadar zorlayabilirim ancak yavaşım, takım yavaş, motosiklet ise çalışmıyor, ne yapabilirim?"

"Griddeki en hızlı adam olmak istiyorum. Fiziksel ve psikolojik olarak kariyerimin zirvesindeyim, ancak bundan faydalanamıyorum, gerçekten sinir bozucu."

"Bugünkü sonucun sebebi yarışa başlamamız gereken noktalardan başlayamamamız. Diğerlerinden şikayetçi olabiliriz, ancak kendimize odaklanmalı ve Cumartesi günleri daha iyisini yapmaya çalışmalıyız."

"Sıralama turlarında daha hızlı olmamız gerekiyor, o zaman yarışlar çok daha kolay olacak. Eğer önden başlarsanız kimse size dokunamaz -biz de bu konumda olmalıyız."