Pol Espargaro, Steiermark GP'yi bu kadar geride bitirdiği için üzülüyor

Espargaro geçen yılki Steiermark GP'de KTM sürücüsü olarak pole pozisyonunu kazanmış ve galibiyete çok yaklaşmıştı.

İspanyol sürücü bu hafta sonu Honda ile katıldığı Steiermark GP'de iyi performans göstermekten çok uzaktı ve sıralama turlarında geride kalmasının ardından yarışta da işler yolunda gitmedi.

İlk yarışa orta lastikle başlayan Espargaro, kırmızı bayraktan sonraki ikinci yarış için yeni bir orta lastiğe sahip değildi ve bu yüzden de lastik anlamında dezavantajlı duruma düştü.

Eski set lastikle yoluna devam eden Espargaro, Honda ile nasıl daha iyi sonuçlar alabileceği sorulduğunda, "Her şeyden önce stratejiyi farklı bir şekilde planlayabilirdik çünkü bugün çaresizdik."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sıralama turlarının ilk bölümünde çaresiz kalmıştım ve orta lastiği kullandım. Bu da kırmızı bayrak halinde yarışta yedek lastiklerimizin kalmadığı anlamına geliyordu."

“Yani kırmızı bayrak çıktığında, gridin geri kalanının sahip olduğu gibi yedek lastiğim yoktu."

“Bu yüzden beş turluk lastiklerle başladım ve çoğu sürücü ikinci yarışta yol tutuştan şikayetçilerdi."

“Zaten beş turluk lastiklerle durumun tam bir felaket olduğunu hayal edebilirsiniz."

"İlk turdan son tura kadar sadece yarışı bitirmeye çalıştım ve bu pistin bana uyduğunu bilmeme rağmen gridin arkalarında olmak biraz üzüntü vericiydi."

“Burada hızlı sürüyorum, geçen yıl neredeyse pole pozisyonundan yarışı kazanıyordum. Bu biraz üzüntü vericiydi.”

Espargaro, Honda'da yaşadığı asıl sorunun arka yol tutuş eksikliği olduğunu ve şimdi arka freni normalde olduğu gibi kullanamadığını, bu sebeple de adeta sol eliyle yazmaya çalışıyormuş gibi hissettiğini söyledi.

"Motosikletin sorunu arka yol tutuş. Katar'dan bu yana böyleydi ve eğer motosiklette hiçbir şey değiştirmezseniz, o zaman aynı sorun olmaya devam eder."

“Geçmişte kullandığım diğer motosikletlerde, motosikleti döndürmeme ve motosikleti viraj ortasında durdurmama yardımcı olması için arka freni kullandığımı hatırlıyorum, ön freni kullanmaktan kaçınıyordum."

“Sorun şu ki arka yol tutuş olmadığında arka freni kullanamazsınız. Benim için arka freni çıkarırsanız, sol elinizle yazmak gibi bir şey oluyor."

"Yol tutuş eksikliğimiz var hepsi bu. Eğer diğerleri gibi arkada yol tutuş yakalayabilirsek, sıralama turlarında daha iyi olacağız ve daha hızlı döneceğiz, daha fazla yol tutuş ile daha iyi hızlanacağız, ön tarafta çok fazla zorlanmayacağız."

"Bu acı verici çünkü MotoGP'nin bu yeni döneminin anahtarı arka yol tutuş. Eğer buna sahip değilseniz bitersiniz."