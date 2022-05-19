Pol Espargaro sinirli: "Honda'da güçlü noktalarımı yitirdim"

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2022 sezonu için revize edilmiş Honda RC213V, ilk yedi yarış itibariyle sürücülere oldukça zorlu anlar yaşatmakta.

Eski dünya şampiyonu Marc Marquez şu ana kadar podyuma dahi çıkamazken, Katar'da podyuma çıkarak sezona iyi bir başlangıç yapan Pol Espargaro, sonraki altı yarışta yalnızca bir kez ilk 10'a girebildi.

Fransa GP'sinde bir diğer zor hafta sonunu geride bırakan Espargaro, hem sıralama turlarını, hem de yarışı 11. sırada tamamladı. İspanyol sürücü, hızlı hissetmediğini ve yarışı daha ileride bitiremeyeceğini itiraf ediyor.

Sezon sonu Honda'dan ayrılması beklenen Espargaro, "Motosikletteyken her zaman sinirliyim, normalde bazı güçlü noktalara sahibim. KTM'deyken frenajım oldukça iyiydi."

"Misano'da herkesin benden çok daha hızlı olduğu bir yarışı hatırlıyorum, onlara göre çok daha geç fren yaptığım için podyuma çıkmıştım. Bu benim güçlü noktamdı, sınırlara kadar zorlayabiliyordum."

"Honda'da tüm bu güçlü noktaları yitirdiğimi hissediyorum. Motosikleti durdurmakta zorluk çekiyorum, viraj içinde zorluk çekiyorum, hızlanmada da zorluk çekiyorum."

"Bu yüzden geçen yarış 22 saniye geride kaldım çünkü herhangi bir güçlü noktam yok. Hızlı hissetmiyorum, hızlı değilim ve iyi sürmüyorum." dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda sürücüsünün herhangi bir güçlü noktası olmaması, Pazar günü hiçbir sürücüyü geçememesinin sebeplerinden biriydi.

Bu durumu yorumlayan Espargaro, "Şu anda bu motosikletle ilgili en büyük sorunlardan biri geçiş yapamamak. Diğerlerine atak yapabilmek için herhangi bir güçlü noktaya sahip değilim."

"Saf yol tutuşu ile hızlanmada oldukça fazla vakit kaybediyordum."

"KTM'lerin arkasındaydım, önümde hiç fena fren yapmayan Brad [Binder] vardı ve frenleme zaman kazanabileceğim tek yerdi."

"Ancak hızlanmada kaybettiğim için frenlemede zamanı geri kazanmam ve ayrıca çok daha geç frenlemem gerekiyordu. Yarış sırasında KTM'leri altı kez geçmeye çalıştım ve altıncı seferde pist dışına çıktım çünkü bu imkansızdı.

"Güçlü bir noktanız yoksa, bir sürücünün arkasında takılıp kalıyorsunuz, çünkü geçiş yapamıyorsunuz." dedi.