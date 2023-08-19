Pol Espargaro, Marquez'i engellediği için üç sıra grid cezası aldı

MotoGP'de Cuma antrenmanları ciddi önem taşımakta, özellikle de günün ikinci antrenman seansına mini bir sıralama turu gibi yaklaşıldığı söylenebilir.

Bu durumun sebebi, ikinci antrenmanda ilk ona giren sürücülerin Cumartesi günü sıralama turlarına direkt Q2'den başlıyor olması ve yarış için erkenden avantaj elde edebilmesi.

Red Bull Ring'deki ikinci antrenman seansının son dakikaları bu kural nedeniyle ciddi hareketliliğe sahne oldu, neredeyse herkes piste çıkıp derecesini geliştirmek istediği için trafik de yoğundu.

Son 10 dakikada ikinciliğe kadar yükselen ancak dereceler gelişince 13. sıraya kadar gerileyen Marquez de bu dakikalarda hızlı bir turla, belki de kendisini Q2'ye atacak bir turla gelmekteydi.

Ancak turu esnasında Espargaro ile yan yana gelen Marquez, rakibinin bir anda iç çizgiyi alması ve kendisinin çizgisini bozması nedeniyle turunu bırakmak zorunda kaldı; bu da kendisinin 13. sırada kalması ve Q2 şansını kaybetmesi demekti!

Hakemler seanstan hemen sonra bu olayı inceleme altına aldılar ve bariz bir engelleme kaydedildiği gerekçesiyle Espargaro'ya üç sıra grid cezası verdiler.

Büyük sakatlığı nedeniyle sekiz yarış kaçıran ve geri döndükten sonraki ilk yarışında puan alan Espargaro'nun MotoGP'deki geleceği belirsiz.