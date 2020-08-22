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MotoGP / Styrian GP / Son dakika

Pol Espargaro: "KTM'in hızı inanılmaz, ama Marquez karşısında da görmeliyiz"

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Pol Espargaro: "KTM'in hızı inanılmaz, ama Marquez karşısında da görmeliyiz"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Pol Espargaro, KTM'nin 2020 MotoGP sezonunda ortaya koyduğu tempoya inanamadığını itiraf ederken, Marc Marquez'e karşı neler yapabileceklerini de görmek istiyor.

Geçen ay Jerez'de gerçekleştirilen ilk yarışta ağır bir kaza yapan ve sağ kolunu kırdıktan sonra bir dizi ameliyat geçiren Marc Marquez, kariyerinde ilk kez MotoGP yarışlarını kaçırmış oldu.

KTM, Marquez'in yokluğunda şimdiye kadar harika bir performans sergiledi ve Brad Binder, KTM le Çek Cumhuriyeti'ndeki yarışta zafere ulaştı. Ayrıca KTM'in Avusturya GP temposu da çok iyiydi.

2021'de KTM'den ayrılıp, Honda'da Marquez'ın takım arkadaşı olacak olan Espargaro, takımın 2020 yılındaki performansına şaşırdığını ve göründükleri kadar iyi olup olmadıklarını görmek için Marquez'le kıyaslama yapmaları gerektiğini söyledi.

Cuma günü Steiermark GP antrenmanını zirvede tamamlayan Espargaro, "Bu kadar iyi olmamızı sağlayacak kadar çok şeyi değiştirdiğimizi hissetmedim. Yine de bu kadar hızlı olduğumuza gerçekten inanamıyoruz. Negatif olmak istemiyorum, her zaman pozitifim, ama griddeki en iyi adam burada değil."

"Marc burada değil ve en iyisiyle karşılaştırmak istiyorum. O burada değil ve ne yapacağını bilemiyorum çünkü [Takaaki] Nakagami bugün oldukça hızlıydı ve Marc normalde ondan daha hızlı. Biz çok iyiyiz. Bu doğru, ama göründüğü kadar iyi miyiz?"

"Benim için soru bu ve cevabını bilmiyorum. Daha fazla yarışa katılmamız ve farklı yerlerde nasıl olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Çünkü Jerez'de, Çek Cumhuriyeti ve burada olduğu kadar iyi değildik. Bu yüzden sadece biraz sakin kalmak ve ayaklarımı yerde tutmak istiyorum." dedi.

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Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Pilotlar Pol Espargaro
Editör Lewis Duncan

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