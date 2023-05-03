Pol Espargaro, kazasından sonra ilk kez kamuoyuna konuştu!

Geçen ay Portekiz GP'si 1. antrenman seansında motosikletinin kontrolünü kaybeden Pol Espargaro, bu hatasının ardından kendini havada buldu ve sert bir şekilde lastik bariyerlere çarptı.

Ağır yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan İspanyol sürücünün çenesinde ve sırtında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi.

Tüm bu kırıklar nedeniyle ameliyata girmek zorunda kalan Espargaro'nun çenesi de dört hafta boyunca telle kapatıldı.

Artık tekrar konuşabilen Espargaro, iyileşme süreciyle ilgili bir güncelleme sunmak için Instagram kanalından video paylaştı.

Espargaro, "Sonunda sosyal medyaya geri döndüm."

"Kazanın üzerinden beş hafta geçti. Biraz konuşabiliyorum çünkü mandibulamı [çenemi] iki parçaya ayırdım ve dört hafta boyunca çenem kapalı kaldı."

"Yemek yiyemiyordum, çok kilo kaybettim. Ama nihayet gülümseyebiliyorum ve oldukça iyi konuşabiliyorum. Ayrıca kulağımda da bir yaralanma vardı ve kazadan sonra buradan da ameliyat oldum. Birçok yerimde yaralanmalar meydana geldi."

"Vücudumda sekiz kırık vardı: ikisi kaburgalarımda, biri boynumda, üçü sırtımda, doktorlar derinlemesine kontrol ettikleri için iyileşmeleri biraz daha uzun sürüyor.

"Boyutunun yarısını kaybetmiş bir omur var. Omurganızda bu tür sakatlıklarla oynarken çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü omurganız zedelendiği anda omuriliğinizi zedelemeniz de çok kolay."

"Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için doktorlarla el ele çalışıyoruz."

"Sağlıklı bir şekilde geri dönmem gerekiyor ama özellikle Jerez'deki sonuçlardan sonra [Brad Binder sprint yarışını kazandı ve ana yarışta ikinci oldu, Jack Miller ise her iki yarışta da üçüncü oldu] motosiklete dönmek isteyen ilk kişi benim.

"Fabrika çok iyi çalışıyor ve motosiklet şu anda bir roket gibi."

"Bu yüzden dört gözle bekliyorum. Bu süre zarfında gönderdiğiniz tüm mesajlar için teşekkür etmek istiyorum."

"Beni motive etmeniz ve mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için mutlu olmamı sağlamanız çok önemliydi. Ayrıca, ekibime ve yarışırken yanımda olan herkese teşekkürler."

"Motosiklete dönmek için sabırsızlanıyorum. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama yakında gerçekleşmesini umuyorum." dedi.