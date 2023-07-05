Pol Espargaro: "İyileşme sürecinde aynaya bakarken kendimi tanıyamadım"

Sezonun ilk yarışının henüz ikinci antrenman seansında çok büyük bir kaza geçiren Pol Espargaro, sırtının ve çenesinin neredeyse paramparça olması nedeniyle hızlıca ameliyata alındı.

Espargaro'nun iyileşme süreci epey sancılı geçti, nitekim çenesindeki kırıklar yüzünden ağzı bir ay boyunca tamamen kapalı kaldı ve sadece sıvıyla beslenebildi.

Hollanda GP'sinde kazadan bu yana ilk kez padokta boy gösteren Espargaro, ağzının kapalı kaldığı bir ayı hayatının en kötü dönemi olarak tanımladı ve bu süreçte her hafta iki kilo kas kaybettiğini itiraf etti.

Espargaro, "Dört haftalık sürecin en kötü yanı, ağzımın tamamen kapatılmış olmasıydı."

"Dört hafta boyunca hiçbir şey yiyemedim, sadece çorba içebildim, dolayısıyla haftada 2.5 kilo kaybettim -bunun iki kilosu kas kaybı olarak gerçekleşti, çünkü sezon başlamadan önce tüm yağlarımı eritmiştim."

"Büyük bir acı içindeydim, ancak aynaya bakıp 'bunu atlatmalıyım' diyordum."

"Kışın üç kilo alabilmek için çok çabalamıştım, peki sekiz-dokuz kilo almak için ne kadar çalışmalıyım?"

"Çok kötü bir durumdaydım. Aynaya baktığımda gördüğüm kendi suratım değildi, kendi vücudum değildi. Kendimi tanımakta zorlanıyordum." dedi.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: GasGas Factory Racing

İyileşme sürecinin herhangi bir noktasında yarışmayı bırakmayı düşünüp düşünmediği sorulan Espargaro, "Evet, bu kesin. Bu tür sakatlıklar büyüktür. Geçen ay boyunca bisiklete geri dönmeyi dört gözle bekliyordum."

"Ancak hastanede, çok kötü durumdayken ve sizi bekleyen bir aileniz varken -benim durumumda eşim ve iki çocuğum- ne yapacağınızı bilmek kolay değil."

"Yine de benim işim bu. Kariyerim boyunca yarıştım, yaralandım, iyileştim ve tekrar devam ettim. Bu da bu işin bir parçası. Bunu işin kötü tarafı olarak görmeye çalışıyorum."

"Şu an içimde bir pes etme düşüncesi yok, artık geri dönmeyi dört gözle bekliyorum."

"Bu tür kazalar sizi gerçeğe geri döndürüyor. Olmadığında bunu düşünmüyorsunuz ama olduğunda 'vay canına, bu gerçek' diyorsunuz."

"Elbette bu daha ciddi, bu yüzden motosikletteyken daha dikkatli olacağım." dedi.

Son üç yarıştır dönmeye çalışan ancak isteği reddedilen Espargaro'nun Britanya GP'sinde direksiyon başında olması bekleniyor.