Pol Espargaro, İtalya GP'sinde de yarışamayacak!

Sezonun henüz ilk hafta sonunda sert bir kaza geçiren ve kendini bariyerlerde bulan Espargaro'nun çenesinde ve sırtında kırıklar meydana geldi.

Hızlıca hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Espargaro, dört hafta hastanede yattıktan sonra taburcu edildi, iyileşme süreciyse epey sancılı geçti.

Son iki haftadır MotoGP'ye dönüş hazırlıklarına başlayan Espargaro'nun Mugello'ya gelmesi, sağlık kontrolünden geçmesi ve bir sıkıntı yaşanmaması halinde yarışabilmesi bekleniyordu.

Ancak kısa süre önce gelen bir açıklama, kendisinin sırt omurlarının etrafında ödem oluştuğunu ve tedavi sürecinin devam edeceğini, dolayısıyla Mugello'da dönüş planlarının da suya düştüğünü doğruladı.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing and Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Takımın açıklamasında, "Pol Espargaro'yu yeniden motosiklet başında görmek için sabırsızlanıyoruz, ancak tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle biraz daha beklememiz gerekecek."

"Pol, Mart ayında Portekiz'deki açılış hafta sonunda düşmesinden bu yana tedavi görüyor. Kendisinin öncelikle sırtındaki sakatlığı atlatması gerekiyor ve formuna geri dönmek için hız kesmeden çalışıyor.

"İlk hedef Pol'ün bu hafta sonu, sezonun altıncı hafta sonu olan Mugello'da takıma ve MotoGP gridine yeniden katılmasıydı, ancak Pol'ün omurgasının etrafında ödem oluştu ve bunun tedavi edilmesi gerekiyor."

"Hem takım, hem Pol, hem de fabrikadaki herkes 44 numaralı motosikletin önümüzdeki haftalarda dönebileceğini umuyor, nitekim İtalya GP'sinin hemen ardından Sachsenring'e, sonrasında ise yaz arasından hemen önce Assen'e gideceğiz." ifadeleri yer aldı.

Espargaro'nun yerini dolduracak isimse bir kez daha Jonas Folger.