Pol Espargaro: "İki günlük MotoGP formatı imkansız ve tehlikeli"

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İki sene aranın ardından Arjantin'e dönen MotoGP, iki kargo uçağının Kenya'daki Moi Uluslararası Havalimanı'nda arızalanması ve piste gecikmeli varabilmesi sebebiyle Cuma antrenmanlarını erteledi.

2013'ten sonra ilk kez iki günlük formata dönmek zorunda kalan -Cumartesi günü üç antrenman ve sıralama seansları bir arada düzenlendi- MotoGP için bu istenmeyen durum aynı zamanda da bir test görevi taşımaktaydı, nitekim bu sezondan itibaren yarış sayısı 21'e yükseldi ve yoğun takvimin zararlarını bertaraf etmek için seri yönetimi iki günlük formata geçip geçmemeyi masaya yatırabilir.

Fakat kısa bir zaman aralığına sıkıştırılmış iki antrenman seansının ardından hemen sıralama turlarına geçildiğini gördüğümüz bu formatı yorumlayan Honda sürücüsü Pol Espargaro, bu formatın yeterince güvenli olmayacağını düşünüyor.

Yarışa dördüncü sıradan başlayacak olan Espargaro, "Stresliydi, çok stresliydi. Demek istediğim, Cumartesileri daima streslidir ve biraz daha stresli olması için ekstra bir yüke ihtiyacımız yok."

"Kaza yaptım, Q1'e katılmak zorunda kaldım ve Q2'de de yeterince lastiğim yoktu. Sonu güzel bitmiş olsa da hiçbir şeyin yolunda gitmediği, epey stresli bir gündü."

"Son dakikada önemli bir karar alarak motosikleti değiştirdik ve bu işe yaradı. Son ana kadar epey sıkı geçen bir seanstı."

"Bazıları iki günlük formatın gelecekte uygulanabileceğini düşünüyordu fakat bence bu imkansız."

"Böyle yarışmamız mümkün değil, çok stresli ve çok tehlikeli çünkü pist ve lastikler hakkında çok az bilgiyle motosikleti zorlamamız gerekiyor. Bu zor." dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, dördüncü sırayı elde etmelerinin "inanması güç olduğunu" söylüyor ve Q1'den son turda çıkmasının ona güven aşıladığını belirtiyor.

Espargaro, "Q1 öncesi 2. antrenmanlarda kaza yaptım. Kaza öncesi attığım tur Q2'ye kalmam için yeterli değildi ve Q1'i geçip geçemeyeceğimizi bilmiyorduk. Fakat mücadeleye devam ettik, sınırları zorladık, hatta Q1'den çıktığım tur az kalsın kaza yapacaktım, son virajda motosikleti zor kontrol ettim."

"Fakat Q2'ye kaldıktan sonra kendime biraz güvenmem halinde motosikletin daha iyi hissettireceğinin de farkındaydım."

"Pistteki yol tutuşu artmıştı, bu da hızlanabileceğim ve bu durumu kendi lehime çevirebileceğim anlamına geliyordu."

"Sonunda günü dördüncü sırada tamamladım, fakat çok zor oldu." dedi.