Pol Espargaro: "Honda'nın ciddi sorunları var"

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Honda, Marc Marquez'in 2020'de yaşadığı ciddi sakatlığın ve diğer Honda sürücülerinin iyi sonuçlar alamamasının yol açtığı birkaç zayıf sezonun ardından 2022 sezonu için RC213V'de birtakım değişiklikler yaptı.

Yeni motosiklet, sezon öncesinde çoğu Honda sürücüsü tarafından övgüyle karşılandı, çünkü arkaya eğilimli motosiklet bir süredir eksik olan arka yol tutuşu geri getirmişti.

Ön taraftaki hissiyatlar farklı olsa da –Marquez'in şu anda motosikleti anlamak için verdiği çabanın kilit noktası da bu– Honda, Espargaro'nun zafer için savaştığı ve üçüncü bitirdiği Katar'da güçlü bir başlangıç ​​yaptı.

Ancak takım, Marquez'in Austin'de altıncı sıraya kadar yükselişi sayılmazsa, sezonun ilk yarışından bu yana güçlü sonuçlar elde etmekte zorlandı.

Portekiz'de, tüm Honda sürücüleri hız eksiğinden muzdaripti. Marquez altıncı, kardeşi Alex Marquez yedinci, Espargaro ise dokuzuncu oldu. Üç sürücü de lider Fabio Quartararo'nun 16 saniye gerisinde kaldı.

Yarışını "sert, zorlu ve gerçekten kötü" olarak nitelendiren Espargaro, Portimao'daki ana sorunun arka tutuş eksikliği olduğunu ve buna neyin sebep olduğu konusunda hiçbir şey bilmediğini söylüyor.

Espargaro, "Sezon öncesi sahip olduklarımızı kaybediyoruz, bunu anlamak zor çünkü motosikleti arka frenle doğru yerde durdurmuyoruz."

"O zaman çok fazla eğilmemiz gerekiyor ve gazı açtığımda kayma başlıyor."

"Ayrıca griddeki diğer sürücüler orta hamuru seçerken bizim sert arka lastik seçmemiz de mantıklı değil."

"Sert lastikleri seçtik çünkü hızlanma ve çekiş açısından bizim için daha iyi oldu, ancak Marc'ın orta hamuru kullandığını gördük ve her şey aynıydı."

"Her zaman elde etmek istediğimiz şeyler arasında, yani yol tutuşu çeşitleri arasında seçim yapmamız gerekiyor."

"Rakiplerimizde hepsi var, öyleyse bizim neden seçim yapmamız gerekiyor? Anlamak zor çünkü şu anda kullandığımız bisiklet Katar'da veya sezon öncesinde mükemmel çalışıyordu."

"Bütün sürücüler hemfikirdi, öndeki bazı küçük sorunlar dışında herkesin duyguları iyiydi. Kimse arka taraftan şikayet etmiyordu."

"Ve şimdi ciddi sorunlarımız var ve onları nasıl çözeceğimizi bilmiyoruz. Şimdi fabrikada birlik olma ve hep beraber çalışma zamanı.” dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, griddeki "açık ara" en hızlı motosiklet olduğu için sezon öncesi testlerinden bu yana Honda'da önemli bir değişiklik yapılmadığını da belirtti.

Espargaro, "Motosiklette büyük bir değişiklik yapmadık, sadece arka tutuşla ilgili bir soruna yol açmayacak kadar küçük ayarlar yaptık."

"Sezon öncesi en hızlısıysak neden motosikleti değiştirmemiz gerekiyor? Bunun bir anlamı yok."

"Sezon öncesi testlerinde tek turda da, tempo açısından da açık ara en hızlısıydık."

"Yani bisikleti değiştirmedik çünkü motosiklet harikaydı. Büyük değişiklik yaratmayan bazı küçük detaylar ekledik ve şimdi acı çekiyoruz.” dedi.