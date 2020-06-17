Pol Espargaro: "Honda ve Ducati, MotoGP'nin 'rüya' motosikletleri"

Motorsport.com, Pol Espargaro'nun 2021 yılında Honda MotoGP takımında Marc Marquez'in takım arkadaşı olmak için Japon üretici ile anlaşmaya vardığını öğrenmişti.

Anlaşma henüz resmen açıklanmadı ve Espargaro'nun mevcut sözleşmesi nedeniyle Eylül ayından önce de açıklanması beklenmiyor. Fakat KTM yarış direktörü Mike Leitner, Speedweek ile yaptığı röportajda Honda'nın Espargaro için harika bir fırsat olduğunu itiraf etti.

Geleceği hakkında MotoGP.com'a konuşan Espargaro, bu konuda herhangi bir ipucu vermemeye çalıştı ancak Honda ve Ducati'den övgüyle bahsetti.

“Geçtiğimiz yıllarda kazanan ismin Honda ve Marc Marquez olduğunu gördük."

“Tamam, Marc bir efsane ve inanılmaz bir sürücü ama sonunda bir Honda sürüyor, bu yüzden motosikletin de kazanabileceği anlamına geliyor."

“Her yarış bunu gösteriyor, şampiyonanın sonunda en yakın rakibiyle arasındaki büyük farkla da bunu gösteriyor.Tabii ki şu anda Honda, griddeki çoğu sürücünün istediği motosiklet."

"Bu açık bir şey, herkes bu motosikleti istiyor ve herkes Ducati'yi de isteyebilir. Çünkü şu anda bu iki motosiklet en iyisi."

“Elbette bunlardan birini sürmek istiyorum, ama sonunda KTM'deki durumumuzu ve neler yapabileceğimizi de görmek zorundayım."

“Çok erken olduğunu söyleyebilirim, ama bu motosikletlerle kim yarışmak istemez ki? Sonunda MotoGP'de şampiyon olabilecek rüya motosikletler onlar."

Çarşamba günü La Gazzetta dello Sport'un yayınladığı bir habere göre Danilo Petrucci bu hafta Avusturya'ya gidecek çünkü KTM'e katılmaya çok yakın.