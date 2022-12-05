Pol Espargaro: "Honda benimle hem zaman, hem para kaybetti"

Haberi dinle

Hayal kırıklığı dolu iki sezonun ardından Honda'dan ayrılan Espargaro, özellikle 2022 sezonunda çok zorlanmış ve Katar'daki podyum dışında bir başarı elde edemediği sezonu 16. sırada noktalamıştı.

Sezon boyunca sık sık Honda'nın gelişim yönünü eleştiren ve bir noktadan sonra kendisine yeni parçaların verilmemesinden ötürü duyduğu rahatsızlığı dile getiren İspanyol sürücü, takımın yanlış bir yol izlediğini söylüyor.

Espargaro, "Honda'nın çalışma şeklinin yanlış olduğunu düşünüyorum, ancak onların tercihi bu yönde. Onlara neyi nasıl yapmaları gerektiğini söyleyemem, ben sadece motosiklete binen bir sürücüsüyüm, hepsi bu."

"Bunu kabul etmek zor ama günün sonunda her şey aynı yere varıyor. Fabrika benim değil, motosiklet benim değil, ben sadece motosiklete binmesi için para ödedikleri bir adamım, hepsi bu. Onlar ne isterse onu yapıyorum."

"Elbette bundan hoşlanmıyorum, hatta benimle çalıştıkları periyotta hem zamanlarını, hem paralarını boşa harcadıklarını hissediyorum."

"İşler daha farklı ilerlese tam gaz çalışabilir, sonuçlar alabilir ve sürüş yapmaktan daha fazla keyif alabilirdim." dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Takımla geçirdiği son hafta sonunda oldukça üzgün hissettiğini söyleyen Espargaro, 2022 sezonunun tamamen çöpe gittiğini düşünüyor.

Espargaro, "Sadece bir yıl boyunca bir fabrika Honda sürücüsü olduğumu hissettim, bu sezon ise tamamen gereksizdi. Her hafta sonu aynı sorunlarla mücadele etmek zorundaydım."

"Normalde zorluk çeken sürücülerin sorunlarını çözmek için en etkili yol motosikleti bizzat sürücüye göre ayarlamaktır, ancak durum böyle değildi."

"Bu durum için üzgünüm çünkü büyük bir potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum. Sezon öncesi ve Katar'da en iyilerden biriydim ancak sorunlar ortaya çıktığı için işler de kötüye gitti."

"MotoGP'de sürekli gelişmeli ve daha iyi olmak için bir şeyler yapmaya devam etmelisiniz. Biz ise bunu yapmadık, hiç olmazsa garajın benim tarafımda."

"Zorluklara bir çözüm bulamadığımız için Honda macerası üzücü bir şekilde sonuçlanıyor. Yine de halen potansiyelim olduğunu düşünüyorum, umarım bunu gösterebilirim."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'da geçirdiği iki yılı "spor kariyerimdeki en zor iki yıl" şeklinde nitelendiren Espargaro, özel hayatının da etkilendiğini söylüyor.

Espargaro, "Bu iki yılın spor kariyerimdeki en zor iki yıl olduğunu söyleyebilirim çünkü Honda renkleriyle kötü sonuçlar almak acı verici. Sıradan bir motosiklet sürerken kötü sonuçlar almakla aynı şey değil."

"Dürüst olmak gerekirse, bu benim özel hayatımı da oldukça etkiledi. Evde iki yaşında iki kızım var ve bu sonuçları alırken onlarla vakit geçirmek benim için oldukça zordu."

"Özellikle iyi anların gerçekten tadını çıkarmanız gerektiğini öğreniyorsunuz, nitekim hızla akıp gidiyorlar, ancak MotoGP'deki kötü anıları herkes görüyor ve acı çekiyorsunuz."

"Umarım gelecek yıl ve sonraki iki yıl iyi şeyler olacak ve bu iki yıl sayesinde çocuklarımla vakit geçirmekten keyif alabileceğim." dedi.