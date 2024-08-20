Pol Espargaro, Ducati'nin 2025'ten itibaren MotoGP'deki avantajını kaybedeceğini düşünüyor

KTM test sürücüsü Pol Espargaro, Ducati'nin MotoGP programında yaptığı değişikliklerin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte gelecek yıldan itibaren MotoGP'deki hakimiyetini yavaş yavaş kaybedeceğine inanıyor.

Geçen haftaki Avusturya Grand Prix'sine özel davetle katılan Espargaro, Ducati'nin 2025 yılında Jorge Martin, Enea Bastianini ve Pramac’ın kaybını hemen hissedeceğini düşünüyor.

İspanyol pilot, Borgo Panigale markasının Pazar günü Spielberg'de bir başka zafere imza atmasına tanıklık etti ve ilk 10'daki yedi motosiklet ya GP24 ya da geçen yılın GP23'ü oldu.

35 yaşındaki Espargaro, Formula 1 benzeri bir odaklanmaya sahip olan şefi Gigi Dall’Igna'nın ve dört takımda sekiz motosikletle genişlemesinin birleşimiyle Ducati'nin MotoGP'de devleşmesini övdü.

Ancak sekiz kez podyuma çıkan pilot, 2025'te altı motosiklete düşecek olan Ducati'nin en baskın günlerinin geride kalmış olabileceğini ve Martin ve Bastianini gibi iki yarış galibini kaybetmesinin onlara daha büyük bir darbe vuracağını düşünüyor.

Espargaro, “Ducati çok üstün. Bunun, diğer şeylerin yanı sıra, diğer üreticilerin sahip olmadığı büyük bir veri avantajına uzun yıllar sahip olmanın bir sonucu olduğuna inanıyorum.”

“Onlar çok daha hızlı gelişebildiler ve şimdi biz bunun sıkıntısını çekiyoruz. Ancak, diğerlerinin iki ya da en fazla dört motosikleti varken, uzun yıllar boyunca pistte sekiz motosikletiniz olduğunda bu normaldir. Pistte %50 daha az motosiklete sahip olmak çılgınca.”

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ancak bir takımı ve birkaç çok hızlı sürücüyü kaybettikleri için gelecek yıldan itibaren yavaş yavaş tersine dönecek.” dedi.

KTM'nin kendi evindeki yarışı hayal kırıklığıyla sonuçlandı ve markanın en iyi yarışçısı Brad Binder yarışı beşinci bitirerek kazanan Francesco Bagnaia'nın 18.6s gerisinde kaldı.

Espargaro, KTM'nin test motosikletiyle yarışı 11. sırada tamamlarken, Tech3 ikilisi Pedro Acosta ve Augusto Fernandez sırasıyla 13. ve 15. olarak puanları kıl payı kaçırdı.

Ducati ile aradaki fark şaşırtıcı olsa da Espargaro, KTM'yi sıralamada Aprilia'nın önüne geçiren bu sonuçtan cesaret aldı.

“Ducati olmayan ilk motosiklet bir KTM'di. Çok gerideyiz ama Ducati'ye kıyasla zorlanan sadece biz değiliz.”

“Örneğin Aprilia, Ducati ile mücadele etmediğimiz zamanlarda orada oluyor ve bugün Aleix yarışı benim iki saniye önümde bitirdi.”

“Burada hepimiz zorlandık ve en az zorlananlar KTM'ler oldu.

“Buraya büyük bir istekle geldik ve ortaya çıkan sonuçtan daha iyisini yapabileceğimizi düşündük, ancak Ducati'lerle mücadele etmenin çok zor olduğu bir gerçek.” diye ekledi.