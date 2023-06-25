Podyuma geri dönen Espargaro: "Şampiyonayı ilk 5'te bitirmek gerçekçi bir hedef"

2022 Aragon GP'den bu yana podyuma çıkmayan Espargaro, 9 aylık podyum orucunu bozdu ve Assen'de üçüncü olarak podyumun son basamağında kendine yer buldu.

İspanyol sürücü startta Luca Marini ile temas yaşayarak ön kanadını kırmıştı. MotoGP'de aerodinaminin ne kadar önemli olduğunu zaten hepimiz biliyoruz, bir de Assen gibi hızlı bir pistte sağ kanatçığı kaybetmek Espargaro'yu oldukça zorladı.

Buna rağmen pes etmeyen ve güçlü bir sürüş ortaya koyan Espargaro, aslında çizgiyi dördüncü sırada geçmişti. Ancak yarış sonrası drama yaşandı.

Brad Binder, tıpkı dün yaptığı gibi son turda 8. virajda yeşil bölgeye temas etti. Yani yine son turda pist limitlerini ihlal etmiş oldu ve yarışın ardından bir sıra düşürüldü. Böylelikle çizgiyi üçüncü sırada geçen Binder dördüncü sıraya geriledi, Espargaro ise 3. sıraya ve podyuma çıkmış oldu!

Yarışın ardından konuşan Espargaro, ilk olarak hasarlı bir motosikletle yarışmanın zorluğundan bahsetti.

"Sağ kanatçığımı kaybetmem bana çok zaman kaybettirdi, sağa dönen virajlarda işimiz çok zorlaştırdım. Binder'ı geçemedim, ondan daha hızlıydım ama geçişi yapamıyordum. Ben de ona çok yakın kalıp üzerinde baskı oluşturmak istedim, böylece risk almasını sağladım."

"Son turda bu baskını da etkisiyle kaydı ve yeşil bölgeye çıktı ve hata yaptı. Bence bu podyumu hak ediyoruz. "

"Binder'dan daha hızlıydım ama kanat hasarımdan dolayı ona yaklaşamıyordum. Ona çok yaklaştığımda da lastik basıncı uyarısı veren kırmızı ışık yanıyordu. Tüm bu sorunları yarış sonuna kadar idare ettim ve Binder'a olabildiğince yakın olmaya çalıştım."

"Yarış gerçekten çok zordu, özellikle de startı çok zordu ama bizim işimiz bu. Buradaki teknik seviye ve sürücü seviyesi çok yüksek. Bunu bir klişe olarak söylemiyoruz, gerçekten böyle."

"Günümüzde MotoGP'de parlayabilmek çok zor. Aşırı istikrarlı ve hızlı olmalısınız. Ayrıca gridin önlerinden başlamanız gerek."

"Bu hafta sonu istikrarlıydık, hızlıydık ve en önemlisi iyi bir cepten start aldık."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Assen'de güçlü bir hafta sonu geçiren ve podyuma geri dönen Espargaro, sezonun 2. yarısında geçen sezon yaptığı gibi Ducati sürücüleri ile savaşmak istiyor.

Aprilia sürücüsünün hedefi şampiyonayı ilk 5'te tamamlamak.

"Sezonun ikinci yarısında her zaman ilk sıradaki marka ile savaşmalıyız. Bence şampiyonayı ilk 5 sırada bitirmek gerçekçi bir hedef."

"Şimdi bu podyumun tadının çıkaralım. Tüm takım bunu hak ediyor. Şimdi tatil yapma vakti, eminim ki sakatlıklarım da [Mugello'da kazadan gelen] iyileşecekler."