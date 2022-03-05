Sürücüler ve takımlar, sürüş yüksekliği cihazları konusunda ikiye bölündüler

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"Holeshot" cihazı, Ducati'nin bu özelliği 2018 ikinci yarısında ilk defa Jack Miller'ın Pramac motosikletinde test etmeye başlamasından bu yana MotoGP gridinin önemi faktörlerinden oldu.

Cihazın ilk ortaya çıktığında startlara yardımcı olması için tasarlanmıştı: Bir sürücü, ağırlık merkezini düşük tutmak ve hızlanmaya yardımcı olmak amacıyla, bisikletin arkasını hidrolik olarak alçaltan bir anahtar kullanıyordu.

Holeshot daha sonra -yine Ducati'nin önderliğinde- geliştirildi ve aynı etkiyi viraj çıkışlarında da elde etmek için ayarlanabilen bir sürüş yüksekliği cihazına dönüştü

2021'den itibaren diğer takımlar da bu cihazı kullanabilmeye başladı. Kullandıkları sistemler, bisikletin ön tarafına kadar uzanıyor.

Sezon öncesi testlerinde Ducati'nin hem motosikletin arkasında, hem de viraj çıkışlarında kullanılabilen bir sürüş yüksekliği cihazını test ettiği görüldü.

Sürüş yüksekliği cihazlarının güvenliği geçmişte sıkça tartışılan bir konuydu, ancak altı üreticiden beşinin Perşembe günü Katar'da sürüş yüksekliği cihazlarını yasaklamak için oy kullandığını düşünürsek, işler karışık bir hal alabilir.

Son söz ise Grand Prix Komisyonu'na ait.

Karşıt oy kullanan tek üretici Ducati. 2021 şampiyona ikincisi Francesco Bagnaia, holeshot'un herhangi bir güvenlik açığına sebep olup olmadığı sorulduğunda, "Bu benim için sadece bir butona basmaktan ibaret, dolayısıyla herhangi bir sorun yok." dedi.

Takımın sportif direktörü Paolo Ciabatti, sürüş yüksekliği cihazına verilen tepkinin "üzücü" olduğunu ve geliştirmeden elde edilecek kazanımların asgari düzeyde olduğunu düşünüyor.

Sky Italia'ya verdiği demeçte Ciabatti, "Bu, düzenlemeler dahilinde geçen yıl üzerinde çalıştığımız bir çözüm"

"Ducati'nin bir başka yeniliği ile karşı karşıya kalan diğer üreticilerin tepkisinin, yönetmeliği yasaklamak için değiştirmeye çalışmak olduğunu görmek üzücü."

"Ducati dışındaki beş üretici de, 2023'ten itibaren bu cihazların yasaklanmasını talep etti."

"Grand Prix Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde nasıl bir karar alacağını göreceğiz. Bizim açımızdan tekrar ediyorum, bu Ducati'nin diğer rakiplerin yanıltıcı olduğuna inandığımız nedenlerle engellemeye çalıştığı bir başka yeniliği."

"MotoGP'de saniyenin onda birine muhtacız. Bu sistem, bazı pistlerde avantaj sağlasa da bazı pistlerde belki onda biri, hatta daha azından bahsediyoruz."

"Bildiğiniz gibi her takım yönetmelikte yüzlerce açık arıyorlar, dolayısıyla biz de öyle yaptık ama durum bu. Şimdi ne olacağını görmemiz gerekiyor."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP

Son şampiyon Fabio Quartararo, bu cihazların "çok olmaya başladığını" söyledi ve MotoGP kariyerinin başlangıcından bu yana start prosedürlerinin karmaşık bir hal aldığını da belirtti.

Quartararo, "2019'da gayet doğal bir start prosedürüne sahiptik. Çalıştır butonuna basmak yeterliydi."

"Şimdi kazanç sağlasa dahi birçok şeyi kontrol etmemiz gerekiyor, fakat bu durum artık çok olmaya başladı." dedi

2020 dünya şampiyonu Joan Mir, sürüş yüksekliği cihazlarının getirdiği gelişmelere ayak uyduramadığını, Marc Marquez ise güvenlik açısından sistemlerin tamamen kaldırılması gerektiğine inandığını da sözlerine ekledi.

Marquez, "Bence bu gelecekte tamamen kaldırılması gereken bir şey."

"Bunu geçen yıl sakatlık dönüşünde de söylemiştim, ancak tüm sürücülerin bu hususta bir arada olması gerektiğini düşünüyorum çünkü sonuçta üreticiler her zaman daha fazlasını istiyor ve şimdi delikler, arkada daha fazla vuruş, daha fazla hız, daha fazla vuruş." ön tarafta, başlatma prosedürüne katılmak daha da zor."

“Yani, bu durumun ne sürücülere, ne de şovun kendisine katkısı yok."

"Tamam, prototip bisikletler kullandığımızı biliyorum, ama bu sokak bisikletleri için de gerekli değil."

"Aerodinamik, aerodinamik güzel olduğu için kabul ettim, ancak delik açma sistemleriyle… akış alanlarını artırmaya çalışıyoruz, şimdi fren noktalarına daha hızlı ulaşıyoruz, daha geç fren yapıyoruz çünkü daha sonra fren yapabiliyoruz."

"Yani, gelecek için [güvenlik açısından] hiçbir anlam ifade etmiyor." dedi

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: MotoGP

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales de bu endişeleri dile getirdi, ancak sürüş yüksekliği cihazının bazı durumlarda viraj çıkışlarını daha güvenli hale getirdiğini ekledi.

İspanyol sürücü, "Hızlanmada holeshot cihazını kullanmak daha güvenli. Austin pistindeki gibi virajları hatırlıyorum, sıfırdan hızlanıyorsunuz ve duvara çok yakınsınız."

“Cihazla, ön tarafın zeminle teması artıyor."

"Her şeyin karmaşıklaştığı doğru, ama şimdilik, en azından startlarda ve motorun arka kısmında holeshot kullanımı çok daha güvenli." dedi.

Bazı sürüş yüksekliği cihazlarının yasaklanması durumunda, en fazla gelişmeyi sağlayan ve gelişmelerin meyvesini toplayan Ducati, haklı olarak mağdur hissedecektir.

Ducati, 2015 ve 2016 yıllarında aerodinamik kanatların öncüsüyken, cihazların güvenlik ve maliyet gerekçeleriyle yasaklanmasına yönelik bir karar alındı.

Bu son tartışma, bir kez daha, esasen bir prototip serisi olan şeyde teknolojik yaratıcılığı cezalandırmamız gerekip gerekmediğine dair tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Güvenlik endişeleri geçerli olsa da, sürüş yüksekliği cihazlarının yasaklanmasına yol açan herhangi bir karar, bazılarını mutlu edecek, bazılarını ise memnun etmeyecek ve bu nedenle, yasağın kaldırılmasının gelişimde geri kalan takımlar tarafından istendiğine dair dedikoduların ortaya çıkması epey olası.

Sürücülerin ve takımların, 1. Virajda fren yaparak etkiyi ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı belirli pistlerde cihazları kullanmamak konusunda yeterince duyarlı olduklarını belirtmekte fayda var.

Ayrıca, bazılarının çarpışmalardan sonra sistemin devreye girip çıkmasıyla ilgili sorunları olmasına rağmen, sürüş yüksekliği cihazlarının neden olduğu önemli bir olay da yaşanmadı.

Dolayısıyla bu tartışmaların sonu, bir kez daha motor sporlarının ilerlemenin engellenip engellenmemesi konusundaki klasik sorulara sebebiyet verecek. Bu soruların cevabı da takımların o anki konumlarına göre şekillenecek.