Phillip Island'daki U viraja, Miller'ın adı verildi

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Hızlı, akıcı pist düzenin en yavaş noktası olan 4. viraj, uzun zamandır halk dilinde Honda olarak biliniyordu.

Ancak pist yönetimi, dört kez MotoGP yarış galibi Miller'i kutlamak için o virajın adını resmi olarak Miller Corner verdi.

2019'dan sonra ilk defa MotoGP'ye ev sahipliği yapan Phillip Island, bugünkü MotoGP sıralamaları öncesinde özel bir tören düzenleyerek bu gelişmeyi duyurdu.

Bu gelişmeden dolayı duygulanan Miller, "Burada ilk olarak 2019'da Grand Prix izlemeye geldiğimi ve içeriye sızdığımı hatırlıyorum."

"O günden beri bu işin bağımlısıyım. O zamandan beri yapmak istediğim şeyin bu olduğunu biliyorum."

"Yeniden burada olmak ve bu şekilde onurlandırılmak muhteşem. Çıktığımız yolculuğu ve yaşadıklarımızı tarif etmeye başlayamıyorum bile."

"Bu sporda ve bana verdikleri konusunda çok şanslı oldum. Bu sporu çok seviyorum ve bunun mümkün olmasını sağlayan herkese minnettarım. Bunun benim için ne manaya geldiğini gerçekten bilmiyorlar." dedi.

Miller, kariyeri boyunca, özellikle de 2014'te Moto3 yarış galibiyetine giderken yaptığı geçişlerin bir kısmı göz önüne alındığında, o viraja adının verilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Miller, "Buradaki Moto3 yarışımı, bu virajda yaptığım atakların sayısını hatırlıyorum."

"Burası pistin inanılmaz bölümü ve orada birçok tarihi an yaşandı. Bu yüzden buraya adım verildiği için kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.

Miller, Phillip Island pistinde bir yere adı verilen 4. Grand Prix sürücüsü oldu.

Pistin ana düzlüğüne Wayne Gardner için Gardner düzlüğü adı verilirken, birinci viraja Mick Doohan için Doohan Corner adı verildi.

Miller'ın adının verildiği 4. virajdan önceki sola yönlü hızlı 3. viraja ise Casey Stoner için Stoner virajı adı verilmişti.

Bu sene Phillip Island'da fabrika Ducati sürücüsü olarak ilk kez yarışacak olan Miller, gelecek sene KTM adına mücadele edecek.

Miller, bugünkü sıralamalarda 8. oldu.