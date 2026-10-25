MotoGP Avustralya GP

Phillip Island'da kesintisiz yağmur: Moto2 ve Moto3 iptal, MotoGP yarışı Ertelendi!

Avustralya GP hafta sonunda olumsuz hava koşulları nedeniyle Moto3 ve Moto2 yarışları tamamen iptal edilirken, MotoGP ana yarışının başlama saati ertelendi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 25 Eki 2026 03:56

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Philip Island

Phillip Island pistinde gerçekleşmesi planlanan Avustralya Grand Prix, sabahın erken saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmurlar yüzünden sekteye uğradı. Şiddetli yağmur, soğuk hava ve rüzgârın yanı sıra tıbbi helikopterin güvenli bir şekilde çalışmasını engelleyen düşük görüş mesafesi organizatörleri zorlu kararlar almaya itti.

Günün ilk saatlerinde iptal edilen Moto3 yarışının ardından, süregelen gecikmeler sebebiyle Moto2 yarışı da iptal edildi. Önceliği ana sınıf olan MotoGP’ye veren yetkililer, günün tek yarışı olması planlanan mücadele için pit yolu açılış saatini geçici olarak TSİ 08.00’e kaydırdı.

Organizatörler tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Görüş mesafesinin iyileşmesini beklerken, Red Bull Avustralya Grand Prix'sinde MotoGP yarışı için yeni geçici pit yolu açılış saati yerel saatle 16.00 olarak belirlenmiştir.”

“Tıbbi helikopterin operasyonlarını etkileyen düşük görüş mesafesinin yol açtığı gecikmeler nedeniyle, Moto3 ve Moto2 yarışlarının her ikisi de iptal edilmiştir."

Cumartesi günü geçirdiği kaza sonrası sağ ön kolunda kırık oluşan ve yarış dışı kalan şampiyonluk adayı Jorge Martin'in yokluğunda, şampiyona lideri Marc Marquez pistteki mücadelesine 10 puanlık avantajla çıkmaya hazırlanıyor.

Phillip Island pistinde düzenlenecek son MotoGP yarışı olma özelliğini taşıyan organizasyonda yetkililer, hava kararmadan önce ana yarışı tamamlamayı hedefliyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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