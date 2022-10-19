Phillip Island MotoGP yarışının tarihi gelecek senelerde de değişmeyecek

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Hem Formula 1, hem de MotoGP organizatörlüğü yapmakta olan Australia Grand Prix Corporation, sezon başlamadan önce F1 yönetimiyle 2035 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşma imzaladı.

Albert Park'taki mücadele, yeni anlaşmanın gereği olarak sezonun ilk üç yarışından biri olacak ve en az beş kez sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak.

Yeni anlaşmasının zincirleme etkilerinden biri de Phillip Island'daki MotoGP yarışının önümüzdeki 13 sene boyunca Ekim ayında gerçekleştirilmeye devam edilecek olması.

Birçok sürücü senelerdir yarışın daha sıcak havalarda gerçekleştirilmesini istiyordu, bu istek geçtiğimiz hafta düzenlenen mücadelenin kötü hava koşullarından etkilenmesinin ardından tekrar gündeme geldi.

Perşembe günü yağan şiddetli yağmur pisti sular altında bıraktı, seanslarda ise yağmur görülmedi ancak hava sıcaklığı 10-19 derece arasında seyretti.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın Mart ayından önce düzenlenmesine yönelik fikirler ise pek gerçekçi değil, nitekim gelecek sezon sonlara doğru düzenlenecek Katar GP'sinin 2024 sezonundan itibaren açılış yarışı olarak dönmesi bekleniyor.

Motorsport.com'a konuşan APGC CEO'su Andrew Westacott, "İlk yarış pozisyonu Katar'a verilmiş vaziyette, bu da Ocak ya da Şubat aylarını engelliyor."

"Katar yarışından sonraki periyotta Formula 1 var, bu nedenle organizasyonumuzun nefes alması gerekiyor. Ayrıca altyapı ve tedarikçiler hakkında da düşünmek zorundayız."

"Yani MotoGP için doğru zaman yılın sonları. Bu, hem bizim, hem Dorna'nın çok rahat olduğu bir dönem."

"Eğer yarışı Mart ya da Nisan ayında düzenlersek, hava durumu Ekim ayından farklı olmayacaktır."

"Phillip Island'daki hava durumu bir hafta boyunca birçok kez değişiyor. Belki şansınızı deneyebilir ve Ekim ayının son hafta sonunun Eylül ayının ilk hafta sonundan daha iyi olacağını söyleyebilirsiniz."

"Ama bence yerimiz sezonun geleneksel olarak bitişi konumunda. Seri buradan Malezya'ya, son olarak da Valencia'ya dönüyor. Sistem tıkırında."