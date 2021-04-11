Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"

İtalyan sürücü, Ducati fabrika takımında geçirdiği 2020 yılının ardından koltuğunu kaybetti ve bu yıl fabrika destekli bir sürücü olarak Tech3 KTM'e katıldı.

Tech3, 2020'de oldukça başarılı yarışlar çıkardı ve hatta Oliveira iki yarış kazanmayı başardı. Ancak Petrucci için zor bir başlangıç oldu.

2015'ten bu yana sadece Ducati Desmosedici'yi kullanan Petrucci, KTM ile ilk yarışında finiş göremezken, ikinci yarışında arka grupta mücadele etti ve 17. başladığı yarışta 19. oldu. Petrucci'nin geçebildiği tek isim Aprilia'dan Lorenzo Savadori'ydi.

Petrucci, KTM'in Doha yarışı için kendisine daha iyi bir his veren "ekstrem" bir ayar tercih ettiğini, ancak padokun en uzun sürücüsü olarak, hızlanmada büyük zaman kaybettiğini söyledi. Sonrasında, kaybettiği zamanı frenlemede kazanmak için çok zorlasa da, bunu yaparken ön lastiğini aşırı zorladığını ekledi.

Petrucci, Doha yarışından sonra, “Kendimi yarışta gerçekten çok iyi hissettim."

“Fakat gerçek şu ki ilk turda gerçekten en iyilerle kalamıyorum, herkes beni geçiyor çünkü ısınma turlarından itibaren hızlanmada çok fazla vakit kaybettiğimizi hissettim."

“Her hızlanma bölümünde önüme bir sürücü geçti."

"Frenlemede sorun yok, fakat bu her zaman viraja çok hızlı girdiğim anlamına geliyor. Bu yüzden de üçüncü turdan itibaren lastikler gerçekten çok ısınıyor. Bunun üzerinde çalışmalıyız."

"Kesinlikle sahip olduğum vücuda göre KTM için ekstrem bir ayar seçtik ve belki de vücudum motosikletim için çok büyük... Çünkü bazı fotoğraflara bakıyordum ve sanki bir Moto3 motosikletine binmişim gibi görünüyor." dedi.

Danilo Petrucci, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Birkaç turluğuna sorun yok, ama diğer sürücülerle karşılaştırıldığında, özellikle de hava koridoruna sahiplerse, onların hava koridorunda bile kalamıyorum ve bu, tıpkı bu pistte olduğu gibi uzun düzlüklere sahip olduğumuzda, yarışın sonu anlamına geliyor.

Buna rağmen Petrucci, RC16'yı “çok" sevdiğini söylüyor ve ekliyor: "Kaydettiğimiz ilerlemeden memnunum, ancak sonuçlar hakkında kesinlikle üzgünüm. Daha fazlasını bekliyordum."

“Birkaç tur için iyiyim, ama gerçekten üçüncü turdan itibaren, lastik sıcaklığıyla savaşmam gerekiyor."

“Motosikleti çok seviyorum ve hızlı olabilirim, çünkü bazı seanslarda hızlıydım. Fakat yarışta çok zorlandım ve bunu beklemiyordum.”