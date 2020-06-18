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Petrucci ve KTM arasındaki ilk görüşme olumlu geçti

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Petrucci ve KTM arasındaki ilk görüşme olumlu geçti
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Haz 2020 10:30

İtalyan sürücünün menajerine göre Danilo Petrucci ve KTM arasında yapılan ilk görüşme oldukça iyi geçti.

Petrucci geçtiğimiz günlerde sezon sonunda Ducati'den ayrılacağını doğrulamıştı. İtalyan üreticinin zaten takımla yarışacağı açılanan Jack Miller ve uzun süredir yeni kontrat görüşmesi yaptığı Andrea Dovizioso ile yarışması bekleniyor.

Petrucci'nin neler yapabileceği belirsizdi ve Motorsport.com, KTM sürücüsü Pol Espargaro'nun 2021 yılı için Honda'dan gelen teklifi kabul ettiğini ve resmi açıklamanın Eylül ayında yapılacağını öğrenmişti. Bu, KTM'de boş bir koltuk oluşturdu.

Adı İtalyan Aprilia ile anılan Petrucci, geçtiğimiz günlerde KTM ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdi.

Menajeri Alberto Vergani bugün La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, Petrucci'nin çarşamba günü Avusturyalı ekip KTM ile görüştüğünü doğruladı.

"Avusturya'ya güzel bir yolculuk yaptık. Çok olumlu bir toplantıydı. Öğlen konuşmaya başladık ve akşam 19:00'dan sonra bitirdik."

"Geride kalan yedi saat içinde pek çok şey anlattık. Munderfing'deki yarış fabrikasını ziyaret ettik ve gerçekten şoke ediciydi."

"KTM çılgın bir şirket, 300 bin motosiklet satıyorlar. Danilo'yu hem bir takım üyesi hem de bir kazanan olarak takdir ediyorlar."

Vergani, Petrucci ile KTM arasında henüz bir anlaşma yapılmadığını ve bu konuda herhangi bir aciliyet de olmadığını söyledi.

Ancak görüşmelerin olumlu geçtiğini de belirtti.

"[Pit] Beirer ve [Mike] Leitner şimdi orada olmayan [CEO Stefan] Pierer'a rapor vermek zorunda kalacaklar, ancak görünüşe bakılırsa iyi durumda olduğumuzu düşünüyoruz."

"Ne olursa olsun hem -Espargaro sorununu çözmesi gereken- onlar adına hem bizim adımıza bir aciliyet yok."

"Ama bizi tanımak istediler ve şahsen doğru şekilde başladığımızı söyleyebilirim."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Danilo Petrucci
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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