"Petrucci Superbike'ta doğrudan başarılı olur"

Petrucci, Jack Miller'in 2021'de Ducati'de yarışacağının duyurulmasıyla birlikte gelecek sene için yerini kaybetmiş görünüyor.

Petrucci'nin adı Aprilia'da Andrea Iannone'nin yeri için anılıyor ancak Iannone'nin doping cezası için temyiz süreci devam ediyor. Bir diğer ihtimal ise Petrucci'nin Ducati'nin Superbike'taki fabrika takımına geçişi.

2015 ile 2018 yılları arasında Petrucci'nin takım patronu olan Guidotti, İtalyan sürücünün Superbike'a geçmesi halinde doğrudan rekabetçi olacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Guidotti, "Danilo oraya gidip doğrudan lider grupta olabilir. Ancak yine de onun MotoGP'de kalmasını isterim."

"O MotoGP'de olmayı hak ediyor ancak muhtemelen Ducati ile geçirdiği 6 senenin ardından başka bir motosiklete ve yeni motivasyonlara ihtiyacı var."

"Yine de yedek plan olarak Ducati takımıyla Dünya Superbike serisine gitmek zorunda kalırsa, orada doğrudan rekabetçi olabilir." dedi.

Guidotti, araları iyi olsa da Petrucci'nin Pramac'a dönmesinin kimsenin hedefleri dahilinde olacağını düşünmüyor.

Guidotti, "Danilo bizimle 4 sene yarıştı ve sürekli olarak ilerleme kaydetti. Aynı zamanda onun bizimle yarıştığı dönemde keyif de aldık çünkü 6 defa podyuma çıktı."

"Bu yüzden bizimle uzun bir dönem geçirdiğini söyleyebiliriz. Bir uydu takımında 4 sene geçirmek oldukça uzun bir dönem. Sonunda fabrika takımına geçmeyi başardı."

"Bu açıdan bizimle olan süreci en iyi şekilde tamamlandı. Onun için bize geri dönüş, çorbayı yeniden ısıtmaya benzer ancak kişisel olarak onunla harika ilişkiye sahibiz." dedi.