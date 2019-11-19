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MotoGP / Valencia GP / Son dakika

Petrucci son yarışlardaki durumunu anlayamıyor

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Petrucci son yarışlardaki durumunu anlayamıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Kas 2019 07:00

Ducati MotoGP sürücüsü Danilo Petrucci, yaptığı kazanın ardından neden böyle olduğunu anlayamadığını dile getirdi.

Bu yıl Ducati fabrika takımı adına yarışan Petrucci, başlangıçta umut verici bir performans sergilese de, sezonun ikinci yarısında tam tersi bir performans sergiledi ve Valencia'daki yarışın altıncı virajında kaza yaparak yarışa veda etti.

Jack Miller ve Andrea Dovizioso podyum mücadelesi verirken, Petrucci yarış dışı kalmadan önce dokuzuncuydu. 

Petrucci, "Bu sabah hızlıydım ve mutluydum. Bu yüzden yarış konusunda kendime güveniyordum. Sonrasında kalkış kontrol sistemiyle ilgili bir sorun yaşadım. Normal debriyajla, yani debriyaj kontrolü olmadan başladım. Bu yüzden ilk turda çok uzakta kaldım. Ama sonra iyi şekilde gelişmeyi başardım."

"Vale'yi de geçtim, ancak birkaç tur sonra kaza yaptım ve nedenini bilmiyorum."

"Sanki bugün... İtalya'da biz bir şeyler yanlış gittiği zaman 'Murphy kanunları' deriz."

"Elbette burada geçiş yapmak çok zor ama pek çok insan geçtim çünkü ilk turun ardından 15. sıradaydım. Sonrasında dokuzuncu sıraya gelmişken kaza yaptım."

"O virajda ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Çünkü verileri kontrol ettik ve önceki tura kıyaslarsam, en hızlı turuma kıyaslarsam o turda yavaştım. Gerçekten bilmiyorum." dedi.

Petrucci'nin takım arkadaşı Andrea Dovizioso üçüncü oldu ve yarışı Marquez'in sadece 3.3 saniye gerisinde bitirdi.

Bununla birlikte Pramac Ducati uydu takımı sürücüsü Miller'ın gerisinde kaldı.

Dovizioso, "Çok mutluyum çünkü hızımız çok iyiydi, çok istikrarlıydı ve Marc'la olan fark da azdı. Bunu beklemiyordum."

"Çok mutluyum. Maalesef podyuma çıkamadım, çünkü Jack pistin bazı alanlarında çok hızlıydı. Duruma adapte olmaya ve bundan öğrenmeye çalıştım fakat yeterli olmadı. Sadece onu tebrik etmeliyim çünkü çok iyi bir hafta sonu geçirdi."

"Ama genel olarak Malezya ve Valencia'ya bakarsak, iyi bir ilerleme kaydettik. Çünkü yarışta hızlıydık ve olumlu olan bu." dedi.

Matteo Nugnes

Danilo Petrucci, Ducati Team

Danilo Petrucci, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia GP
Pilotlar Danilo Petrucci
Takımlar Ducati Team Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

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