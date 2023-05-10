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Petrucci, MotoGP'ye döneceği için mutlu

Bu hafta sonu Fransa GP'sinde Ducati koltuğuna dönmeye hazırlanan Danilo Petrucci, son galibiyetini aldığı piste döndüğü için sevinçli.

Altay Gök
Ekleyen:
Danilo Petrucci, Ducati Team

Tam zamanlı MotoGP kariyeri 2021 sezonunun ardından son bulan Petrucci, geçtiğimiz sene Dakar Rallisi ve MotoAmerica'da mücadele etmesinin yanı sıra Buriram'da sakatlanan Joan Mir'in yerine de Suzuki koltuğuna geçti.

Bu sezon itibariyle Ducati ile bağlarını yeniden kuran ve bu sayede Barni Ducati ile World Superbike'da mücadele etmeye başlayan Petrucci, an itibariyle şampiyonada 11. sırada.

Ducati ile bağların kurulması kendisine MotoGP fırsatları da getirmekte, nitekim takım kendisinin sakatlığı devam eden Enea Bastianini'nin yerine Le Mans'ta mücadele edeceğini açıkladı!

Kendisi için iyi haber, Le Mans'ta bütün hafta sonu yağmur beklenmesi -tesadüf o ki, Petrucci'nin son galibiyeti de 2020 sezonunda, yine yağmurlu bir Le Mans yarışında gelmişti!

Geri dönüşü hakkında konuşan Petrucci, "MotoGP'de Ducati Lenovo Takımı ile birlikte yarışmaya geri dönmek benim için tarif edilemez bir duygu, özellikle de bunu son galibiyetime ulaştığım pistte yapacak olmak! Dahası, şampiyon motosikleti deneme onuruna sahip olacağım!

"Hava koşulları da göz önüne alındığında kesinlikle kolay bir hafta sonu olmayacak, ancak geçmişte ıslak zeminde her zaman rekabetçi oldum."

"Amacımız eğlenmek ve takımla birlikte iyi çalışmak." dedi.

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