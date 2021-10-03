Petrucci: "MotoGP sürücülerinin COTA yarışını kısaltma isteği ciddiye alınmadı"

Circuit of the Americas'daki tümsekli pist yüzeyi, bu hafta sonu çoğu sürücü tarafından tehlikeli olduğu söylenerek eleştiri konusu oldu.

Tümseklerin tehlikeli doğasından dolayı Cuma günü sürücülerin çoğu, 20 turluk yarışın kısaltılmasının güvenlik komisyonuna sunulmasını istedi. Bazı sürücüler finişi görmenin fiziksel olarak çok zor olacağından korktuğunu belirtti.

MotoGP'de iki yarış galibiyeti bulunan Petrucci, bu fikrin güvenlik komisyonu tarafından öne sürüldüğünü ancak toplantıya katılan FIM ve Dorna Sports temsilcilerinin "bizim şaka yaptığımızı düşündüklerini" söyledi.

Petrucci Pazar günü Austin yarışının kısaltılması hakkında, "Biz sorduk ama onlar şaka yaptığımızı düşündü."

"Güvenlik komisyonunda yarışın kısaltılmasını istedik ama bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum."

"Biz gerçekten... Ne yapabiliriz bilmiyorum. Tüm yarışçılar buna katılıyor mu bilmiyorum."

"Ancak eminim ki %90'ı yarışın kısaltılmasını istedi. Eğer bana kalsaydı yarışı kesinlikle kısaltırdım."

"Söylediğim gibi, bizim yarışı kısaltma konusunda şaka yaptığımızı düşünüyorlar. O yüzden en azından onları güldürdük diyelim."

"Bizi ciddiye almıyorlar. Bana kalırsa pişman olabilirler ama onlar için imkanı yok." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, güvenlik komisyonu tarafından sürücülere, MotoGP'nin 2022'de Austin'e dönmesi için minimum gerekliliklerin ne olacağının sorulduğunu ve 2. virajdan 10.viraja kadar zeminin yenilenmesinin kabul edileceğini söyledi.

MotoGP ve 2019'da Formula 1'in şikayetleri nedeniyle 2020'de COTA'nın bazı kısımları yenilenmişti.

Espargaro, "Basitçe güvenlik komisyonunda -her şeyin eğlenceli olduğu, tümseklerden keyif alan, problem yok hadi bira içelim diyen iki sürücü dışında- herkes oldukça kızgındı ve pistin tehlikeli olduğunu, bu pistte yarışmanın tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi."

"Bana ve çoğu takım arkadaşıma göre, eğer bir birliktelik sağlasaydık yarın burada yarışmayacağımızı söyleyebilirdik."

"Ancak buradayız ve olan bu. Eğer gelecek yıl bir çözüm bulunmazsa, buraya gelip yarışmamız imkansız ve neredeyse yarışçıların %95'i aynı fikirde."

"2. virajdan 10. viraja kadar pisti yenileyeceklerine söz verdiler."

"Biz daha fazlasını istedik ancak bizim gelecek yıl buraya gelmemiz için minimumun ne olduğunu sordular. Hepimiz minimumun 2.virajdan 10. viraja kadar olduğuna kadar verdik. Burası pistin en kötü kısmı çünkü 2. virajda ve 10. virajda büyük bir tümsek var ve 6. viraj da çok kötü."

"Bu yüzden bu kısmın yenilenmesi gerektiğini söyledik ve bize söz verdiler. Eğer bu işi yapmazlarsa gelecek yıl gelmeyeceğiz." dedi.