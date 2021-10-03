Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rossi, Bagnaia'nın Ducati ile yakaladığı MotoGP pole serisini övdü
MotoGP Haberler

Petrucci: "MotoGP sürücülerinin COTA yarışını kısaltma isteği ciddiye alınmadı"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Tech3 sürücüsü Danilo Petrucci, MotoGP'nin Amerika Grand Prix'sinin güvenlik amaçlı kısaltılmasını istediğini ama organizatörlerin güvenlik komisyonunda kendilerini "ciddiye almadıklarını" söyledi.

Petrucci: "MotoGP sürücülerinin COTA yarışını kısaltma isteği ciddiye alınmadı"

Circuit of the Americas'daki tümsekli pist yüzeyi, bu hafta sonu çoğu sürücü tarafından tehlikeli olduğu söylenerek eleştiri konusu oldu.

Tümseklerin tehlikeli doğasından dolayı Cuma günü sürücülerin çoğu, 20 turluk yarışın kısaltılmasının güvenlik komisyonuna sunulmasını istedi. Bazı sürücüler finişi görmenin fiziksel olarak çok zor olacağından korktuğunu belirtti.

MotoGP'de iki yarış galibiyeti bulunan Petrucci, bu fikrin güvenlik komisyonu tarafından öne sürüldüğünü ancak toplantıya katılan FIM ve Dorna Sports temsilcilerinin "bizim şaka yaptığımızı düşündüklerini" söyledi.

Petrucci Pazar günü Austin yarışının kısaltılması hakkında, "Biz sorduk ama onlar şaka yaptığımızı düşündü."

"Güvenlik komisyonunda yarışın kısaltılmasını istedik ama bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum."

"Biz gerçekten... Ne yapabiliriz bilmiyorum. Tüm yarışçılar buna katılıyor mu bilmiyorum."

"Ancak eminim ki %90'ı yarışın kısaltılmasını istedi. Eğer bana kalsaydı yarışı kesinlikle kısaltırdım."

"Söylediğim gibi, bizim yarışı kısaltma konusunda şaka yaptığımızı düşünüyorlar. O yüzden en azından onları güldürdük diyelim."

"Bizi ciddiye almıyorlar. Bana kalırsa pişman olabilirler ama onlar için imkanı yok." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, güvenlik komisyonu tarafından sürücülere, MotoGP'nin 2022'de Austin'e dönmesi için minimum gerekliliklerin ne olacağının sorulduğunu ve 2. virajdan 10.viraja kadar zeminin yenilenmesinin kabul edileceğini söyledi.

MotoGP ve 2019'da Formula 1'in şikayetleri nedeniyle 2020'de COTA'nın bazı kısımları yenilenmişti.

Espargaro, "Basitçe güvenlik komisyonunda -her şeyin eğlenceli olduğu, tümseklerden keyif alan, problem yok hadi bira içelim diyen iki sürücü dışında- herkes oldukça kızgındı ve pistin tehlikeli olduğunu, bu pistte yarışmanın tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi."

"Bana ve çoğu takım arkadaşıma göre, eğer bir birliktelik sağlasaydık yarın burada yarışmayacağımızı söyleyebilirdik."

"Ancak buradayız ve olan bu. Eğer gelecek yıl bir çözüm bulunmazsa, buraya gelip yarışmamız imkansız ve neredeyse yarışçıların %95'i aynı fikirde."

"2. virajdan 10. viraja kadar pisti yenileyeceklerine söz verdiler."

"Biz daha fazlasını istedik ancak bizim gelecek yıl buraya gelmemiz için minimumun ne olduğunu sordular. Hepimiz minimumun 2.virajdan 10. viraja kadar olduğuna kadar verdik. Burası pistin en kötü kısmı çünkü 2. virajda ve 10. virajda büyük bir tümsek var ve 6. viraj da çok kötü."

"Bu yüzden bu kısmın yenilenmesi gerektiğini söyledik ve bize söz verdiler. Eğer bu işi yapmazlarsa gelecek yıl gelmeyeceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Rossi, Bagnaia'nın Ducati ile yakaladığı MotoGP pole serisini övdü

Önceki haber

Rossi, Bagnaia'nın Ducati ile yakaladığı MotoGP pole serisini övdü
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey

2 s
2
Formula 1

Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış

1 s
3
World Superbike

WSBK Portimao: Son yarışı Rea kazandı, Toprak teknik sorunla kaza yaptı

2 s
4
World Superbike

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

1 g
5
Formula 1

Intercity İstanbul Park, Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazır

10 s
Son Haberler
Petrucci: "MotoGP sürücülerinin COTA yarışını kısaltma isteği ciddiye alınmadı"
MOTOGP

Petrucci: "MotoGP sürücülerinin COTA yarışını kısaltma isteği ciddiye alınmadı"

50dk
Rossi, Bagnaia'nın Ducati ile yakaladığı MotoGP pole serisini övdü
MOTOGP

Rossi, Bagnaia'nın Ducati ile yakaladığı MotoGP pole serisini övdü

1 s
Quartararo, Bagnaia'nın "mükemmel" formunun baskısı altında kalmıyor
MOTOGP

Quartararo, Bagnaia'nın "mükemmel" formunun baskısı altında kalmıyor

3 s
Bagnaia: “COTA’nın durumu, Silverstone 2018’den bile kötü”
MOTOGP

Bagnaia: “COTA’nın durumu, Silverstone 2018’den bile kötü”

10 s
MotoGP Austin: Bagnaia, inanılmaz turu ile üst üste üçüncü kez pole'de!
MOTOGP

MotoGP Austin: Bagnaia, inanılmaz turu ile üst üste üçüncü kez pole'de!

20 s
Son Videolar
MotoGP Start Gridi: Amerika GP 00:41
MotoGP
18 s

MotoGP Start Gridi: Amerika GP

Rossi: 00:45
MotoGP
2 Eki 2021

Rossi: "Alt kategoriler oldukça korkutucu"

Vinales, MotoGP Austin ayağını kaçıracak 00:42
MotoGP
2 Eki 2021

Vinales, MotoGP Austin ayağını kaçıracak

MotoGP San Marino GP Start Gridi 00:41
MotoGP
18 Eyl 2021

MotoGP San Marino GP Start Gridi

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi 00:42
MotoGP
14 Eyl 2021

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi

Daha fazlası
Lewis Duncan
Rossi, Bagnaia'nın Ducati ile yakaladığı MotoGP pole serisini övdü Americas GP
MotoGP

Rossi, Bagnaia'nın Ducati ile yakaladığı MotoGP pole serisini övdü

Quartararo, Bagnaia'nın "mükemmel" formunun baskısı altında kalmıyor Americas GP
MotoGP

Quartararo, Bagnaia'nın "mükemmel" formunun baskısı altında kalmıyor

Bagnaia: “COTA’nın durumu, Silverstone 2018’den bile kötü” Americas GP
MotoGP

Bagnaia: “COTA’nın durumu, Silverstone 2018’den bile kötü”

Çok Okunanlar Bugün

Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey
Formula 1 Formula 1

Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey

Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış

WSBK Portimao: Son yarışı Rea kazandı, Toprak teknik sorunla kaza yaptı
World Superbike World Superbike

WSBK Portimao: Son yarışı Rea kazandı, Toprak teknik sorunla kaza yaptı

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!
World Superbike World Superbike

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

Intercity İstanbul Park, Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazır
Formula 1 Formula 1

Intercity İstanbul Park, Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazır

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın
Formula 1 Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

WSBK Portimao: Superpole yarışında Rea yine düştü, Toprak 6. oldu!
World Superbike World Superbike

WSBK Portimao: Superpole yarışında Rea yine düştü, Toprak 6. oldu!

Kubica, sprint yarışındaki 'kapalı park' kuralından memnun değil
Formula 1 Formula 1

Kubica, sprint yarışındaki 'kapalı park' kuralından memnun değil

Son Haberler

Petrucci: "MotoGP sürücülerinin COTA yarışını kısaltma isteği ciddiye alınmadı"
MotoGP MotoGP

Petrucci: "MotoGP sürücülerinin COTA yarışını kısaltma isteği ciddiye alınmadı"

Rossi, Bagnaia'nın Ducati ile yakaladığı MotoGP pole serisini övdü
MotoGP MotoGP

Rossi, Bagnaia'nın Ducati ile yakaladığı MotoGP pole serisini övdü

Quartararo, Bagnaia'nın "mükemmel" formunun baskısı altında kalmıyor
MotoGP MotoGP

Quartararo, Bagnaia'nın "mükemmel" formunun baskısı altında kalmıyor

Bagnaia: “COTA’nın durumu, Silverstone 2018’den bile kötü”
MotoGP MotoGP

Bagnaia: “COTA’nın durumu, Silverstone 2018’den bile kötü”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.