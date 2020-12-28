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MotoGP / Son dakika

Petrucci, KTM'de yarışma şansı yakaladığı için Ducati'nin kendisini kovmasından memnun

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Petrucci, KTM'de yarışma şansı yakaladığı için Ducati'nin kendisini kovmasından memnun
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

MotoGP'de iki yarış kazanan Danilo Petrucci, 2021'de Tech3'te KTM'le yarışma fırsatı yakalayacağı için Ducati'nin kendisiyle yollarını ayırma kararı almasından memnun.

Petrucci'ye COVID-19 nedeniyle ertelenen 2020 sezonu başlamadan önce Ducati'den ayrılacağı ve 2021'de yerini Pramac'tan Jack Miller'ın alacağı bilgisi verildi.

İtalyan sürücü kısa bir süre sonra KTM ile görüşmelerde bulundu ve önümüzdeki sezon için Herve Poncharal'ın Tech3 takımına katılmak için sözleşme imzaladı.

Tech3, 2020'de Miguel Oliveira ile iki galibiyet almayı başardı ve Brad Binder'in Çek GP'deki zaferiyle beraber yılı 3 galibiyetle kapattı.

Diğer tarafta fabrika Ducati ekibi adına zor bir sezondu ve İtalyan ekip, Michelin'in yeni arka lastik yapısına alışmakta zorlandı.

Islak zemindeki Fransa GP'yi kazanan Petrucci, Ducati'den gönderileceğini duyduğunda üzüldüğünü ama KTM'in performansı sonrası fikrinin değiştiğini söyledi.

Petrucci, "Elbette oldukça tuhaf bir durumdu. Ama bu yıl dünyada olup biten her şey çok tuhaftı."

"Geriye dönüp bakarsam, o gün Gigi [Dall'Igna, Ducati patronu] beni aradı ve artık fabrika ekibinde olmayacağımı söyledi, çok ama çok üzücü bir gündü çünkü görevimde başarısız olduğumu hissettim."

"Ama geriye dönüp baktığımda, ona teşekkür etmeliyim çünkü bu hamlesi bana gerçekten çok rekabetçi olan başka bir fabrika takımına geçme fırsatı verdi."

"Sezon başında kimse KTM'nin bu kadar hızlı olacağını düşünmemişti."

"Ama şimdi çok güçlü sonuçlar alıyorlar. Bu nedenle Gigi'nin sezon başında beni kovmasından ötürü mutluyum." dedi.

KTM, 2020'de aldığı zaferlerle 2017'den beri sahip olduğu imtiyaz haklarını kaybetti ve bu imtiyazların başında, yarış sürücüleriyle yapılan özel testlerin yasaklanması geliyor.

Bu Petrucci'nin Şubat ayındaki Sepang testinden önce RC16'yı süremeyeceği anlamına gelirken, italyan sürücü KTM ile rüzgar tünelinde bazı testler gerçekleştirecek.

Portekiz'de "Ne yazık ki imtiyazları ve test özgürlüğünü kaybettiler. Bu yüzden motosikleti gelecek yılın Şubat ayında deneyebileceğim."

"Ama önümüzdeki hafta rüzgar tüneline gideceğim ve benim için çok önemli olacak. Çünkü mesela bu yıl benim için en büyük sorunlardan biri en yüksek süratti."

"Bu yüzden, bu konuda çalışmak önemli olacak. Ayrıca motosikletin markasını örtmek zorunda kalmadan çok fazla motokros yapacağımı söyleyebilirim!" dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Danilo Petrucci
Takımlar Ducati Team
Editör Lewis Duncan

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