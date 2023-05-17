Petrucci: "Ducati'nin bana verdiği bu fırsatı asla unutmayacağım"
Fransa GP'sinde tek seferliğine Ducati koltuğuna dönen Danilo Petrucci, bu fırsattan ötürü eski takımına teşekkür ediyor.
Tam zamanlı MotoGP kariyeri iki sezon önce son bulan Danilo Petrucci, geçen yıl Tayland'da Suzuki ile, bu yıl ise Le Mans'ta sakatlanan Enea Bastianini'nin yerine eski takımı Ducati ile olmak üzere bir yarışlık geri dönüşlere imza attı.
Kazalarla dolu Fransa GP'sini 11. sırada tamamlayan Petrucci, böylece diğer iki yedek sürücünün -Lorenzo Savadori ve Jonas Folger - önünde kalmayı başardı.
Tek üzüntüsünün yarışın bitmesi olduğunu söyleyen Petrucci, bu fırsat için eski takımına teşekkür etti.
Petrucci, "İnanılmazdı, çünkü hayatımda bindiğim en iyi motosiklet olan bu motosikletle MotoGP'ye geri dönmek, üç podyum ve bir galibiyet elde ettiğim bu pistte gerçekten bir hediye gibiydi."
"Bununla gurur duyuyorum ve bu büyük fırsat için Ducati'ye teşekkür ederim."
"Hafta sonu epey zor geçti ancak ana yarışta sprinte göre daha hızlıydım."
"Belki bu motosikleti bir daha kullanamayacağım ama Le Mans'a bu kalabalıkla, bir fabrika motosikletiyle, birlikte kazandığım ve birçok kez podyuma çıktığım bir takımla geri dönmek asla unutamayacağım bir şey. Çok mutluyum." dedi.
Danilo Petrucci, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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