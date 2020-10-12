Petrucci: "Ducati'deki yerimi kaybedince kimsenin bana inanmadığını düşündüm"

Sene sonunda Ducati'den ayrılacak olan Petrucci, 2021'de Tech 3 KTM takımı adına mücadele edecek. Ducati, 2020'de henüz hiç yarış gerçekleştirilmeden Petrucci kararını verdi. Ducati, geçen senenin sonunda bir ara onun yerine Johann Zarco'yu getirmeyi dahi düşünmüştü ancak finansal gerekçeler nedeniyle bunu yapamadı. Petrucci, dün gerçekleştirilen yarışın neredeyse tamamını lider götürerek kazandı ve geçen seneki İtalya yarışından sonra ilk zaferini elde etti.

Petrucci, "Gerçekten çok çılgın bir sene oluyor çünkü sezon başlamadan koltuğumu kaybettim." "O an kimsenin bana güvenmediğini hissettim. Ancak sürücü pazarında bazı değişiklikler oluyordu ve birileri bana güvendi." "Sonunda sezon başladı ve arka lastikteki değişiklik nedeniyle çok fazla zorlandım." "Elektronikler üzerinde çalışmaya başladım ancak bu şekilde olmayacaktı. Misano testlerinden sonra bir şeyler bulduk. Ardından Barcelona'da motosiklet tekrar istediğimiz gibi hissettirdi." "Bu sayede burada büyük bir fırsata sahip olacağımı biliyordum." dedi.

Danilo Petrucci, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images