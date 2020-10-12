Petrucci: "Ducati'deki yerimi kaybedince kimsenin bana inanmadığını düşündüm"
Fransa GP'yi kazanan Danilo Petrucci, 2020 MotoGP sezonu başlamadan önce takımdaki yerini kaybetmesinin ardından sezon boyunca kimsenin kendisine inanmadığını hissettiğini söyledi.
Sene sonunda Ducati'den ayrılacak olan Petrucci, 2021'de Tech 3 KTM takımı adına mücadele edecek.
Ducati, 2020'de henüz hiç yarış gerçekleştirilmeden Petrucci kararını verdi. Ducati, geçen senenin sonunda bir ara onun yerine Johann Zarco'yu getirmeyi dahi düşünmüştü ancak finansal gerekçeler nedeniyle bunu yapamadı.
Petrucci, dün gerçekleştirilen yarışın neredeyse tamamını lider götürerek kazandı ve geçen seneki İtalya yarışından sonra ilk zaferini elde etti.
İlgili haber:
Petrucci, "Gerçekten çok çılgın bir sene oluyor çünkü sezon başlamadan koltuğumu kaybettim."
"O an kimsenin bana güvenmediğini hissettim. Ancak sürücü pazarında bazı değişiklikler oluyordu ve birileri bana güvendi."
"Sonunda sezon başladı ve arka lastikteki değişiklik nedeniyle çok fazla zorlandım."
"Elektronikler üzerinde çalışmaya başladım ancak bu şekilde olmayacaktı. Misano testlerinden sonra bir şeyler bulduk. Ardından Barcelona'da motosiklet tekrar istediğimiz gibi hissettirdi."
"Bu sayede burada büyük bir fırsata sahip olacağımı biliyordum." dedi.
Danilo Petrucci, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Danilo Petrucci, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Petrucci, damalı bayrağı kendisinin 1.2 saniye arkasında gören Alex Marquez'in kendisini yakalamasından endişe duyduğunu söyledi.
Petrucci, "Tabii ki Alex'in son turlardaki yükselişi nedeniyle korkuyordum çünkü onun yağmurda çok iyi bir sürücü olduğunu biliyorum."
"O da benim gibi sezon başlamadan fabrika takımındaki yerini kaybetti. O, bir dünya şampiyonu ve MotoGP'de de çok hızlı olduğu kanıtlamak istiyor."
"Bu yüzden, günün sonunda kimin daha çok kazanmak istediği gibi bir mücadele olabilirdi ancak neyse ki o çok geriden başlamıştı, ben ise ilk çizgiden başladım."
"Ducati ile uzun bir geçmişe sahibim. Ducati'deki yerimi alabilmek için çok fazla sürücüye, büyük isimlere karşı mücadele ettim."
"Ancak tabii ki Ducati'deki insanların farklı fikirleri olabilir. Bunu anlayabiliyorum."
"Günün sonunda bu şekilde daha iyi oldu ve yeniden kazandığım için mutluyum. Motosikletteki hislerim iyileşti ve bu durum, sezonun kalan yarışlarında daha fazla podyuma çıkmamda yardımcı olabilir." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Etkinlik
|Fransa GP
|Pilotlar
|Danilo Petrucci
|Takımlar
|Ducati Team
|Editör
|Lewis Duncan