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MotoGP / Son dakika

Petrucci: "Ducati'de hiç iyi motosiklete sahip olmadım"

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Petrucci: "Ducati'de hiç iyi motosiklete sahip olmadım"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes
Çeviren: Abdullah Çelik

Ducati ile son yarışında 16. olarak puan alamayan Danilo Petrucci, özellikle son yarışlarda hiçbir zaman iyi bir motosiklete sahip olmadığını söyledi.

Petrucci'nin 2022'de Ducati adına yarışmayacağı bu sezon başlamadan belli olmuştu. İtalyan sürücü daha sonra Tech3 KTM ile anlaşmaya vardı.

Ducati bu sene üreticiler şampiyonu olsa da, Ducati sürücüleri Petrucci ve Andrea Dovizioso Michelin'in 2020 için hazırladığı yeni arka lastikle özellikle frenlemede zorlandılar. Petrucci, sezon boyunca sadece bir defa ilk 6 içerisinde yer alabildi.

Algarve'deki son ayakta sıralamalarda 18. olan Petrucci, yarışı da ancak 16. sırada tamamlayabildi.

Petrucci, "Gerçekten puan dışında yarışı tamamlamak çok zordu. Hafta sonu boyunca çok fazla sorunla sıkıntı yaşadım. Çok çılgınca bir yarış hafta sonuydu çünkü sürekli olarak motosikletle savaştım ve böyle olmasını cidden beklemiyordum. Daha hızlı olmak istedim ancak yapabileceğimin en iyisini yaptım. Hiç iyi performans ve iyi his bulamadım."

"Çok şey denedik, özellikle son hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yaptık. Her zaman deniyor ve her denememde daha fazla hata yapıyordum. Ne yazık ki bu pistte hiç iyi hissetmedim. Bittiği için mutluyum. Tabii ki daha iyi bir şekilde bitirmek isterdim ancak yarışta iyi bir his bulmakta çok zorlandım."

"Barcelona ve her zaman rekabetçi olduğum Le Mans'ta ıslak ve kuru zeminde motosikletimi hissedebildim. Barcelona'da düzlükte çok zorlandık ancak sene boyunca esas sorunum frenlemeler oldu. Bu yarışta, Valencia'da olduğu gibi yol tutuşunda zorlandık ve hiç iyi motosikletim olmadı." dedi.

 

Petrucci, sezon boyunca yaşadığı sıkıntılar nedeniyle mutlu olmadığını kabul etti ancak yine de maksimumu verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Petrucci, "Tabii ki motosiklet geçen seneye göre biraz değişti. Aslında motosiklet değil ancak arka lastik değişti. Esas konu buydu. Mutlu değilim çünkü iki yarış haricinde gerçekten iyi bir his bulamadım." 

"Ancak her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bazen işe yaradı, bazen yaramadı. Tabii ki memnunum. Geriye dönüp baktığımda, daha fazlasını yapabilirdim ancak ben her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım." dedi.

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Seri MotoGP
Pilotlar Danilo Petrucci
Editör Lewis Duncan

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