Petrucci: "Ducati, rakiplerinin temposunu yakalamakta güçlük çekiyor"

Petrucci geçen sene aynı testte en hızlı isim olurken, Ducati 1-2-3-4 olmuştu. Bu yılki testte ise ancak altıncı en hızlı isim olabildi.

Dördüncü sıradaki Pramac sürücüsü Francesco Bagnaia testlerdeki en hızlı Ducati sürücüsü oldu.

Ek olarak hem Petrucci hem de Andrea Dovizioso, son günde atılan 10 turluk yarış simülasyonunda düzenli olarak 1:59'larda gidemediler. Maverick Vinales, Marc Marquez, Alex Rins ve Hatta Aleix Espargaro bile daha iyi görünüyordu.

Petrucci, "En hızlı tur açısından kesinlikle çok hızlı değilim. Ama lider gruptan çok da uzak değildim."

"Yine de yıl önce dört Ducati'nin ilk sırada olduğunu hatırlıyorum, tur rekorunu kırmıştım, ama istediğimiz şey bu değil."

"Burada mesela Maverick ve Marc tamamen başka bir seviyede gidiyorlar ve sanırım en hızlı iki sürücü onlar, Espargaro da çok hızlı, Rins, Quartararo da öyle."

"1:59'larda 10'dan fazla tur atabilen pek çok sürücü var ve biz o hızı korumakta mücadele ediyoruz." dedi.

Aleix Espargaro'ya mı yoksa KTM sürücüsü Pol Espargaro'ya mı atıfta bulunduğu sorusuna Petrucci, "Maalesef ikisi de." yanıtını verdi.

İtalyan sürücüsü, "Kesinlikle tam olarak memnun değiliz."

"Yapılacak bazı işler var. Elbette çok fazla hızlı sürücü var ve bundan memnun değilim, ama en azından pek çok şey anlıyoruz ve bu iyi bir şey."

15. en hızlı isim olan ancak en iyi turunu daha sert lastikle adan Dovizioso ise daha olumluydu ancak hissiyatın çok iyi olmadığını kabul etti.

"Görebileceğimiz şeylerden birisi Maverick'in yarış simülasyonunun gerçekten güçlü olduğu Rins de gerçekten rahat."

"Biz de o kadar uzak değiliz, bu iyi. En iyi turumuzu tıpkı Jack Miller gibi sert lastiklerle attık, bu yüzden bu iyi. Ama yine de his ve güven o kadar iyi değil."

Çeviren: İnci Beğen