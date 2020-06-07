Petrucci, Ducati koltuğunu kaybetmesinin ardından KTM'e geçmek istiyor

Motorsport.com'un Perşembe günü açıkladığı üzere Moto2 dünya şampiyonu Espargaro, 2021 yılı için Honda takımında Marc Marquez'e katılması yönündeki teklifi kabul etti.

Petrucci, geçtiğimiz hafta yıl sonunda Ducati'den ayrılacağını doğruladı ve İtalyan marka ile Dünya Superbike'a ya da Aprilia MotoGP takımına geçme ihtimali var.

Aprilia'ya geçmekten “hoşlanacağını” söyleyen Petrucci, Sky İtalya ile yaptığı röportajda KTM'ye olan ilgisini de gizlemedi.

Petrucci, “Yeni bir motosikleti olan ve çok fazla merak uyandıran Aprilia'ya gitmek isterdim, çünkü [motosiklet] hemen hızlıydı ve bu çok nadir görülen bir şey."

“Sezon öncesi testlerinde çok hızlı gittiler. Bu yüzden Aprilia ile yarışmak isterim."

“KTM ile de yarışmak isterim, çünkü onlar da gelişiyor ve çok çalışıyorlar."

“Perşembe günü Pol'ün KTM'den ayrılacağına dair resmi olup olmadığını bilmediğim bir haber gördüm."

“Ekipten ayrılma kararı alması biraz şaşırtıcı, çünkü projenin temel taşıydı."

"Burada, MotoGP'deki birkaç yıllık tecrübemden faydalanabilecek iki üretici var."

“Çalışmak ve gelişmekte olan bir proje için hazır olmak istiyorum. KTM bir podyum almayı başardı ve Aprilia henüz bunu yapamadı."

“Ama kesinlikle her ikisi de zirveye çıkmak isteyen üreticiler. İkisine de katılmak istiyorum." dedi.

Aprilia 18 aylık bir doping cezası alan Andrea Iannone'ye destek vermeye devam etse de, Motorsport.com, Petrucci'nin Aprilia ile anlaşmaya çok yakın olduğunu anlıyor.