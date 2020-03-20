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MotoGP / Son dakika

Petrucci: “Ducati ile kontrat görüşmeleri çoktan başlamalıydı”

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Petrucci: “Ducati ile kontrat görüşmeleri çoktan başlamalıydı”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
20 Mar 2020 14:24

Danilo Petrucci, MotoGP sezonunun açılışı coronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenmeseydi, Ducati ile sözleşme görüşmelerine çoktan başlamış olacaklarını söyledi.

Geçen seneki Mugello galibiyetiyle beraber İtalyan marka ile sözleşmesini bir yıl uzatan Petrucci, bir başka önemli sezonla daha karşı karşıya.

Ancak giderek kötüleşen COVID-19 durumu ile birlikte MotoGP sezonu, en azından Mayıs ayındaki Jerez yarışına kadar başlamayacak. Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti ise bu bekleme süresinin daha da uzayacağını düşündüğünü açıklamıştı.

Yamaha’nın 2021 için Maverick Vinales ve Fabio Quartararo ile anlaşma uzatmasının ardından, Petrucci’nin Ducati’de kalma şansı artmıştı. Ancak İtalyan sürücü, Pramac Ducati’den Jack Miller ve Avintia Ducati ile anlaşan Johann Zarco’ya karşı fabrika koltuğunu korumaya çalışacak.

Sky Italia’ya konuşan Petrucci, “Ducati ile sözleşme görüşmelerine başlamadık, ancak şampiyona başlamış olsaydı görüşmelere başlardık.”

“Her şey, durumun nasıl olduğunu daha iyi görmek için Temmuz ve Ağustos ayına kadar ertelenecek.”

“Net bir şekilde, Ducati ile yarışmaya devam etmek istiyorum. 2015’ten beri onlarlayım ve hep şimdi olduğum pozisyonda olmak istemiştim.”

“Motosikletimi isteyen birkaç güçlü sürücü olduğunu biliyorum, ancak hedefim uzun yıllar burada kalmak. Yeni sözleşme benim ellerimde, benim sonuçlarıma bağlı. Ancak yeterince iyi bir iş yapamazsam dışarıya bakmam gerekecek.”

“Şampiyonanın sonlarında çok fazla yarış yapmakla beraber fiziksel olarak nasıl bir seviyede oluruz bilemiyorum. Bu, herkes için yeni bir şey.”

“Jerez’den başlayarak, ondan sonraki pistleri seviyorum. Le Mans, Mugello, Barcelona ve Assen’de hep iyi oldum.”

“Yaz arası olmayacağı açık. Arjantin’de, Amerika’da ve Valencia’da daha önce hiç yarışmadığımız iklimleri göreceğiz. Ancak hiç kimse nasıl tepki vereceğimizi bilmiyor.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Danilo Petrucci
Takımlar Ducati Team Şimdi al
Editör Jamie Klein

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