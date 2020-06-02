Petrucci, Ducati ayrılığını doğruladı

Geçen hafta yapılan açıklamada, Pramac Ducati adına yarışan Avustralyalı yarışçı Miller'ın 2021'de Ducati fabrika takımına geçeceği duyurulmuştu.

Bu, Miller'ın gelecek sene için Ducati'de anlaşması olan tek sürücü olduğu manasına geliyor çünkü ne Petrucci'nin ne de Andrea Dovizioso'nun gelecek sene için anlaşmaları bulunmuyor.

Dovizioso ve Ducati arasındaki görüşmeler finansal konular nedeniyle durma noktasına geldi. Dovizioso'nun KTM'ye geçebileceği iddia ediliyordu ancak KTM mevcut sürücüleriyle devam etmeye istekli olduğunu belirtti.

İtalyan TGR Umria'ya konuşan Petrucci, "Ducati ilişkimizin devam etmeyeceği yönünde karar aldı. Bundan dolayı üzgünüm ancak hedefim MotoGP'de kalmak ve MotoGP'de yarışmak. Bir sene önce kazanıyordum, bu yüzden kazanmaya devam etmek istiyorum."

"Takıma yaşadığım bu deneyimden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Daha geride bir sezon daha var, bu yüzden daha fazla keyif alabiliriz. İyi bir sezon olacağından eminim, umarım kısa süre içerisinde başlar." dedi.

Petrucci'nin daha önce yarıştığı Pramac uydu takımına dönmesi pek mümkün görünmüyor çünkü oraya Moto2'den Jorge Martin ya da Enea Bastianini'nin geçmesi bekleniyor.

Bu durumda Petrucci için tek seçenek Aprilia olabilir. 29 yaşındaki sürücü, 2019 için Aprilia ile anlaşmaya çok yaklaşmıştı.

Ancak bu gelişme de Andrea Iannone'nin 18 aylık cezasının akıbetine göre şekillenecek gibi görünüyor.

Petrucci MotoGP'de kalamazsa, o zaman Ducati fabrika takımı ile Superbike'da mücadele edebilir.