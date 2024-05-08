Petrucci: "Dall'Igna, Marquez'i bırakmaz"

Marquez, Jorge Martin ve Enea Bastianini, 2025 Ducati fabrika koltuğu için çekişme halindeler.

Ducati, Marquez'in bu yıl Gresini'ye katılması konusunda çekincelere sahipti fakat sonunda kendisine onay verdi ve o zamandan beri kendisini daha fazla desteklemeye başladı.

31 yaşındaki yıldız ismin popülaritesi, yaklaşımı ve sürüşü, Ducati için "ideal isim" olmasını sağlıyor fakat takım içerisindeki dengeleri bozma ihtimali de var.

İtalyan marka, Bagnaia'nın takım arkadaşının kim olacağını İtalya GP civarında açıklayacak ve kararda kilit rol oynayacak taraf Dall'Igna olacak.

Petrucci, bundan ötürü Marquez'in gelecek yıl Ducati fabrika takımına geçmeye yakın olduğu görüşünde.

GPOne'a konuşan Petrucci, “İçeriden gelen bir bilgi yok ama Marquez'in oraya gideceğine dair bir önsezim var."

"Enerji içeceği sponsorluğundan dolayı herhangi bir problem olup olmayacağını bilmiyorum [Marquez Red Bull tarafından destekleniyor, Ducati ise Monster sponsorluğunda]."

"Fakat anladığım kadarıyla Gigi Dall'Igna, Marquez gibi bir sürücünün kaçmasına izin vermez.”

“Ducati'yi zafere taşıdı çünkü fikir yönetiminde acımasız biri. Yani hedefinin peşinden koşarken yerinde durmuyor."

“Gigi sevilebilir ya da sevilmeyebilir ama Ducati'nin MotoGP'de en iyi olmasını sağladı. Onun mantık yürütme tarzını bildiğim için, Marquez gibi bir sürücünün o motosikletle neler yapabileceğini öğrenmek istediğini düşünüyorum.” dedi.

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Marquez ve Bagnaia geçtiğimiz hafta sonu Jerez'de düzenlenen İspanya Grand Prix'sinde zafer için çekişmiş ve sonunda Bagnaia kazanmıştı.

Petrucci, “Pecco'nun inanılmaz bir dönem geçirdiğini ve gerektiğinde her zaman fark yarattığını düşünürsek, Marc'ın gelişinden hoşlanıp hoşlanmayacağını bilmiyorum."

"Belki de burada dikkate alınması gereken şey, garajında içindeki insan taraftır. İkisi de görevlerini yerine getiren iki büyük şampiyon olabilir." dedi.

Marquez'in ikinci koltuğa oturması halinde, geçen yıl büyük bir sakatlık geçiren Enea Bastianini koltuğunu kaybedecek.

Petrucci, “Enea için çok üzülüyorum çünkü bence geçen yıl sakatlık yüzünden gerçek performansını gösteremedi."

“Henüz tam potansiyeline ulaştığını düşünmüyorum; umarım ulaşır."

“Martin'in de o motosiklete binmek istediği açık ve bunu hak ediyor. Şahsen Marco Bezzecchi'nin de binmesini isterim."

“Sonunda sonuçları değerlendirecekler ve seçim yapmak kolay olmayacak. Umduğum tek şey o anki duruma göre acele kararlar vermemeleri.” dedi.