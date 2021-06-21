Petrucci: “2022’de KTM koltuğumu kaybedersem hedefim Dakar’da yarışmak”

2022 sezonunda KTM Moto2 sürücüsü Raul Fernandez’in MotoGP’ye yükselerek, Remy Gardner’e eşlik etmesi bekleniyor. Bu nedenle iki kez yarış galibi Petrucci’nin Tech3 koltuğu, şu anda tehdit altında bulunuyor.

Petrucci, önümüzdeki sene için KTM ile henüz görüşme yapmadığını söyledi ancak takımla yarışmaya devam etmek istediğini de belirtti.

Fakat Petrucci eğer takımdan ayrılırsa şu anda Dünya Superbike serisine geçmeyi düşünmüyor çünkü boyunun ve kilosunun, bu motosikletlerde daha büyük bir sorun olacağı görüşünde.

Autosport ile yaptığı özel röportajda konuşan Petrucci, 2021'in MotoGP'deki son sezonu olması durumunda rallilerde yarışmaya geçmek istediğini ve "hedefinin" Dakar Rallisi’nin motosiklet sınıfında yarışmak olduğunu söyledi.

Petrucci, "Her şeyden önce, KTM'de rekabetçi olmak ve onlarla olabildiğince uzun süre devam etmek istiyorum çünkü bana gerçekten büyük bir fırsat sundular. "

“Diğer yandan benim en iyi yönüm ve aynı zamanda en büyük dezavantajım, hep fazla dürüst olmamdır. Bu yüzden, diyelim ki artık rekabetçi değilim ve yaptığım işten keyif almıyorum, bu hem benim için hem de KTM için iyi olmaz."

“Bu nedenle MotoGP padoğundan kimseyle konuşmadım çünkü eğer bu seride yarışmaya devam edeceksem, KTM’de kalmak istiyorum.”

Danilo Petrucci, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ayrıca Superbike’dan kimseyle de konuşmadım çünkü boyum ve kilom orada daha büyük bir sorun olacaktır. Açıkçası bu, denemek istediğim bir şey değil.”

“Uzun zamandır denemek istediğim asıl şey ise kariyerimi tamamen farklı bir yöne çevirmek ve rallilere katılmak çünkü orada iyi bir performans sergileyebileceğimi düşünüyorum.”

“Bunu denemek istiyorum. MotoGP için oldukça yaşlıyım ama rallinin motosiklet sınıfı için değil ve hâlâ öğrenmek için zamanım var."

"Geleceğin ne getireceğini bekleyip göreceğiz. Ancak, şu anda bulunduğum yerde rekabetçi olmak istiyorum.” dedi.

Ardından, gelecekte onu Dakar'da yarışırken görüp göremeyeceğimiz sorulduğunda, "Bu benim hedefim. Tabii ki bunu 15 yıl önce birine söyleseydiniz, kimse buna inanmazdı çünkü bana bir Superstock motosikletini sürme şansı veren herkes ‘Hayır, bunun için fazla büyüksün’ dedi.”

“15 yıl sonra ise MotoGP'de galibiyet kazandım, bu yüzden belki bir değişiklik yaparak sürpriz yapabilirim." yanıtını verdi.