Petrucci, 2021 için KTM ile anlaştı, resmi açıklama yakında!

Motorsport.com tarafından son haftalarda bildirildiği üzere Pol Espargaro, 2020 sonunda KTM'den ayrılacak Marc Marquez ile birlikte yarışmak için Honda fabrika takımına geçecek.

Petrucci ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sezon sonunda Ducati'den ayrılacağını doğruladı ve geçtiğimiz günlerde KTM'in Avusturya fabrikasına giderek yedi saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Petrucci'nin menajeri Alberto Vergani Perşembe günü yaptığı açıklamada görüşmelerin "çok olumlu" olduğunu söylerken, nihai kararın KTM CEO'su Stefan Pierer tarafından alınacağını dile getirdi.

Ancak Motorsport.com, anlaşmanın aslında imzalandığını ve Petrucci'nin 2021'de KTM'e katılacağını öğrendi.

Espargaro/Honda anlaşmasının açıklanmasının ardından Petrucci/KTM anlaşmasının da açıklanması bekleniyor.

Petrucci'nin geleceği hakkında Sky İtalya'ya konuşan Ducati patronu Paolo Ciabatti, İtalyan Marka'nın Petrucci'ye Dünya Süperbike'ta bir koltuk sunmaya hazır olduğunu ancak başka bir motosikletle MotoGP'de kalması halinde bundan memnun olacaklarını belirtti.

Ciabatti," Danilo'yu çok seviyoruz. Fakat fabrika motosikleti için Jack Miller'a odaklanarak kendi inandığımız seçimleri yaptık."

"Danilo, MotoGP'de kalma konusunda bir çözüm bulabilirse bundan memnun oluruz."

"Ona Superbike'ta yarışma teklifi yapmaya hazırdık ancak niyeti MotoGP'de kalmak ve hem yeteneğini hem de değerini burada göstermek oldu."

"Eğer gerçekleşirse, önümüzdeki birkaç yıl içinde rakibimiz bile olsa pistte yer almasından memnuniyet duyarız." dedi.

Ducati fabrika takımında Miller ve Andrea Dovizioso ikilisinin yarışması bekleniyor.

Öte yandan Johann Zarco'nun Pramac'a geçebileceği yönünde söylentiler olsa da, Fransız sürücü için böyle bir talep olmadığı anlaşılıyor.