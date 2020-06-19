MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
16 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
118 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
146 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Petrucci, 2021 için KTM ile anlaştı, resmi açıklama yakında!

paylaşım
yorumlar
Petrucci, 2021 için KTM ile anlaştı, resmi açıklama yakında!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Haz 2020 14:20

Motorsport.com, Danilo Petrucci'nin 2021 sezonu için KTM fabrika MotoGP ekibine katılmayı kabul ettiğini öğrendi.

Motorsport.com tarafından son haftalarda bildirildiği üzere Pol Espargaro, 2020 sonunda KTM'den ayrılacak Marc Marquez ile birlikte yarışmak için Honda fabrika takımına geçecek.

Petrucci ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sezon sonunda Ducati'den ayrılacağını doğruladı ve geçtiğimiz günlerde KTM'in Avusturya fabrikasına giderek yedi saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Petrucci'nin menajeri Alberto Vergani Perşembe günü yaptığı açıklamada görüşmelerin "çok olumlu" olduğunu söylerken, nihai kararın KTM CEO'su Stefan Pierer tarafından alınacağını dile getirdi.

Ancak Motorsport.com, anlaşmanın aslında imzalandığını ve Petrucci'nin 2021'de KTM'e katılacağını öğrendi.

Espargaro/Honda anlaşmasının açıklanmasının ardından Petrucci/KTM anlaşmasının da açıklanması bekleniyor.

Petrucci'nin geleceği hakkında Sky İtalya'ya konuşan Ducati patronu Paolo Ciabatti, İtalyan Marka'nın Petrucci'ye Dünya Süperbike'ta bir koltuk sunmaya hazır olduğunu ancak başka bir motosikletle MotoGP'de kalması halinde  bundan memnun olacaklarını belirtti.

Ciabatti," Danilo'yu çok seviyoruz. Fakat fabrika motosikleti için Jack Miller'a odaklanarak kendi inandığımız seçimleri yaptık."

"Danilo, MotoGP'de kalma konusunda bir çözüm bulabilirse bundan memnun oluruz."

"Ona Superbike'ta yarışma teklifi yapmaya hazırdık ancak niyeti MotoGP'de kalmak ve hem yeteneğini hem de değerini burada göstermek oldu."

"Eğer gerçekleşirse, önümüzdeki birkaç yıl içinde rakibimiz bile olsa pistte yer almasından memnuniyet duyarız." dedi.

Ducati fabrika takımında Miller ve Andrea Dovizioso ikilisinin yarışması bekleniyor.

Öte yandan Johann Zarco'nun Pramac'a geçebileceği yönünde söylentiler olsa da, Fransız sürücü için böyle bir talep olmadığı anlaşılıyor.

Sonraki haber
Petrucci ve KTM arasındaki ilk görüşme olumlu geçti

Önceki haber

Petrucci ve KTM arasındaki ilk görüşme olumlu geçti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Maranello'daki Ferrari etkinliğine katılmadı

2
Formula 1

F1'deki taban değişiklikleri, aeronun "baştan aşağıya" yenilenmesine sebep olabilir

1s
3
Formula 1

Tost: "Kvyat, Ricciardo'dan daha hızlıydı"

4
Formula 1

Analiz: McLaren, neden Williams gibi satışa çıkarıldı?

5
Formula 1

Mercedes, Avusturya'daki ilk yarış için güncellemeler hazırlıyor!

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

Petrucci, 2021 için KTM ile anlaştı, resmi açıklama yakında!
MOTOGP

Petrucci, 2021 için KTM ile anlaştı, resmi açıklama yakında!

Petrucci ve KTM arasındaki ilk görüşme olumlu geçti
MOTOGP

Petrucci ve KTM arasındaki ilk görüşme olumlu geçti

Pol Espargaro: "Honda ve Ducati, MotoGP'nin 'rüya' motosikletleri"
MOTOGP

Pol Espargaro: "Honda ve Ducati, MotoGP'nin 'rüya' motosikletleri"

Miller, Ducati'ye şampiyonluk yolunda liderlik etmeye hazır
MOTOGP

Miller, Ducati'ye şampiyonluk yolunda liderlik etmeye hazır

Quartararo: "Marquez, MotoGP'deki antrenman seviyesini çok yükseltti"
MOTOGP

Quartararo: "Marquez, MotoGP'deki antrenman seviyesini çok yükseltti"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.